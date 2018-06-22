遠傳AI音箱 台式中文嘛ㄟ通

2018年06月22日 04:12 中國時報 陳大任 報導

《遠傳問問智慧音箱》有太空黑（右）5990元、月球灰7990元2款，5大功能如下：資訊快查：台灣天氣、空氣品質、查股票、匯率換算、問百科。生活幫手：設置提醒、當前時間、設置鬧鐘、萬年曆、單位換算、家庭留言機、計算機。娛樂教育：friDay音樂、台北樂學有聲書。新聞廣播：新聞、直播新聞、廣播。智慧家庭：控制家電（EQL智能小管家、智慧燈泡、智慧插座）、藍牙應用（藍牙播放）。（遠傳提供）

《遠傳問問智慧音箱》用台灣標準國語對話就會通，只要使用喚醒詞「愛講愛講」，即可啟動語音助理「愛講」。（遠傳提供）

遠傳電信《遠傳問問智慧音箱》，結合遠傳數位創新服務優勢，將服務從個人延伸至家庭成員，成為消費者居家生活的好幫手。（遠傳提供）

看準全球熱潮與商機，遠傳電信布局智慧家庭市場，推出搭載台式中文語音助理「愛講」的「遠傳問問智慧音箱」，提供消費者100％在地的智慧音箱服務。同時橫向跨產業串聯內容供應夥伴，打造台灣「語音加值服務生態圈」，提供資訊快查、生活幫手、娛樂教育、新聞廣播和智慧家庭5大應用服務。

語音控制5大應用服務

隨著消費者習慣使用手機語音助理服務後，語音控制成為智慧家庭不可或缺的功能，美國百年知名不動產集團Coldwell Banker於2016年底抽樣美國消費者調查指出，消費者期望智慧家庭終端最需要的功能就是語音控制，而根據資策會產業情報研究所（MIC）觀測2018年通訊技術（ICT）產業的10大趨勢，預期ICT各領域將在「智慧、開放、服務、整合」4個方向發展 。

遠傳電信表示，遠傳問問智慧音箱經過遠傳在地化語音調教，用台灣標準國語對話就會通，只要使用喚醒詞「愛講愛講」，即可啟動語音助理「愛講」，成為生活中的小幫手。不論是查詢天氣、股市匯率，還是設置鬧鐘、提醒和留言，或是聽音樂、有聲書、新聞，以及控制家中家電，都只要動動口，愛講就能完成設定，讓忙碌的家長、年長的長輩、需要陪伴的孩童，都能感受到愛講在身邊的溫馨智慧生活。

搭「愛講專案」送問問

遠傳問問智慧音箱合作夥伴出門問問是一家以發展語音交互與消費性電子產品為核心的國際人工智慧公司，服務對象擴及全球，從建立語音辨識系統到打造語音助理「愛講」，以及串接台灣在地化的應用服務都與遠傳團隊共同攜手開發；遠傳也與內政部警政署警察廣播電台、台北樂學KIZPAD、YAHOO!奇摩及宜優科技EQL、博客思聽、friDay音樂等合作，讓用戶享受更全方位的智慧生活。

即日起不限遠傳用戶，皆可於遠傳直營/加盟門市、遠傳網路門市、全國電子門市以及燦坤3C門市購買，除可將2017年德國紅點設計大獎的遠傳問問智慧音箱帶回家外，還可免費享有1年份的智慧居家服務內容，包含語音加值服務平台、friDay音樂及有聲書之服務。搭配「遠傳愛講專案」，遠傳問問智慧音箱免費帶回家；搭配1399方案，再送SAMSUNG GALAXY J4或ASUS ZenFone Max。

(中國時報)