新光三越 這夏聽她有畫要說

2018年06月22日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

紙雕藝術家吳靜芳為展覽全新創作《阮若打開心內門窗》系列作品，以父親愛的台語歌，刻畫出父親牽著自己的手散步在老家嘉義的街頭。（方濬哲攝）

大霈從一個會暈船的都會女孩，成為潛水2年多用掉460支氣瓶的「美人瑜」，昨穿彩色珊瑚洋裝與海洋色調的展場完美融合。（方濬哲攝）

新光三越「這夏聽她說─她有畫要說」全台巡迴首站，今（22日）起至7月2日在台北南西店一館活動會館展開，「視覺藝術」、「生活藝術舞台」2大展區匯集超過30位台灣跨領域藝術家、歌手、生活文化人一起用畫面說故事；藝人李霈瑜（大霈）和「慢慢說樂團」利得彙都是首次參展。

大霈、慢慢說首次參展

「這夏系列」活動從2011年起，至今邁向第8年、累積超過300萬人次參觀，由於2015年「女孩搖滾」主題受歡迎，今年2個系列皆以「她」為主軸，包括7月1日前在台北信義新天地A9的「這夏聽她說─我的心裡只有她」，與台北南西店的「這夏聽她說─她有畫要說」，分別全台巡迴，共有百場演出與大師手作教室，內容豐富。

大霈的作品「愛探險的深海美人瑜」，是她主持金鐘獎節目《水下三十米》2年多來，熱愛的海洋、潛水的點滴，包括她設計的防寒衣、手繪的潛水日誌，與200人一起淨灘的垃圾做成的哥吉拉裝置藝術等；23日「美人瑜的說唱座談會」，她會演唱創作新歌《浪翼光景》。

在「玩樂慢慢說」的景片上有慢慢說前2張專輯的造型、設計元素，以及利得彙近1年熱愛的空中吊環、舞綢；裡面用浴簾、磁磚裝點成小學一年級的浴室，是她唱歌的起源處，展出她常用的電競鍵盤、收藏的帽子、金曲獎「最佳演唱組合獎」獎座、畫作等。

紙雕藝術家吳靜芳在「七十年代的鐵道故事」展場精選2000年至2016年18件作品，呈現記憶中的老嘉義鐵道，雖是2D紙雕卻有3D視覺效果。城市縮影紙雕藝術家成若涵把作品「士林故士」擴增為「刀刻士林的年代光影」，用光影投射呈現女孩的成長與故事，涵蓋老士林的陽明戲院、士林吊橋、慈諴宮、去挽面的場景。

呈現女孩的成長與故事

在「這夏聽她說」兩系列展上，都可看見三昧堂創意木偶團隊的作品，「她有畫要說」展主打300朵春仔花裝飾的作品「新光三越小姐」；插畫設計師日淳則負責所有舞台區的景片，並以「畫說台灣的眼鏡女孩-日淳」展出自己的環島插畫、台灣系列創作。「這夏系列」活動祥見culture.skm.com.tw。

「這夏聽她說-她有畫要說」全台巡迴展(免費參觀)

■時間與地點

6/22～7/2台北南西店一館9F，7/6～7/24桃園大有店7F，8/10～8/27高雄三多店12F，8/31～9/24嘉義垂楊店11F，10/10～10/29台南新天地6F，11/3～11/21台中中港店10F

■內容與陣容

兩大展區：「視覺藝術」區有紙雕藝術家吳靜芳、插畫設計師Croter洪添賢、多媒體導演插畫家陳青琳、城市縮影紙雕藝術家成若涵、插畫設計師日淳、紅眼眶女孩畫家陳愛斯；「生活藝術舞台」區有藝人Peggy許哲珮、「慢慢說樂團」利得彙、李霈瑜（大霈）、莊鵑瑛（小球），紅鼻子醫生馬照琪、音樂說書人施孟玟、三昧堂創意木偶團隊、Flamenco舞者薛喻鮮、香頌女伶楊斯琪、泰武古謠傳唱、紀錄片《飛》導演楊孟桓、紀錄片《三十二》導演郭柯等超過30位。

(中國時報)