未生現象 漫畫裡看見自己

2018年06月22日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

在韓國網路連載時創下10億點擊數，紙本銷售超過220萬本的職場漫畫《未生》，在2014年改編成同名電視劇，寫實描述年輕人融入職場文化的壓力和過勞，在台灣、日本、大陸各地都獲得廣大回響，不只捧紅了飾演主角的韓團成員任時完，更促使韓國國會提出一部以主角為名、保障非正規職員工的「張克萊法」，儼然成為新一代的職場聖經。

揭露社會真實 引發修法

對於這股「未生現象」，原作漫畫家尹胎鎬表示，這反映出對現在的年輕人來說，社會彷彿再怎麼努力都不會有變化，「年輕人和上一輩的做事方式不同，所以即使滿腹才華，一旦進到職場，還是必須要符合原本的文化。而且即便再怎麼努力，也都不會成為有錢人。」

尹胎鎬近日來台，參加一年一度的國際漫畫家大會，首度接受台灣媒體採訪，「書店裡賣的書都是成功故事，教人怎麼做才能成功，卻沒有教人該怎麼活在當下、怎麼活得像自己。我沒有想透過《未生》表達什麼，但讀者紛紛在漫畫中，找到了符合自己的角色。」

49歲的尹胎鎬是韓國當代的重要漫畫家，他的作品風格社會寫實，在《未生》之外，也有多部作品被改編成電影，「我出生在韓國光州，光州事件發生的時候，我正好是小學生，身邊很多認識的人都參與了民主化的過程，我也對於描述社會的現實面特別有興趣。」

辦公室多辛酸 讀者有感

《未生》的誕生源自出版社的提案。尹胎鎬表示，出版社原本提案要他畫一個圍棋高手的故事，「但這太無趣了，所以我告訴出版社，我想畫一個下圍棋的人進到一般職場的故事。」

然而尹胎鎬自20歲開始畫漫畫，從來沒當過上班族，「剛開始連載時，我對職場的想像都來自90年代的電視劇或電影，還被讀者吐槽說『現在職場才不是這樣』，後來認識兩位上班族，願意接受我採訪，描述的職場才變得比較寫實。」

漫畫中，主角張克萊放棄了努力多年的圍棋，透過長輩的幫助進到貿易公司當實習生。他只有高中學歷，除了圍棋沒有任何專長，努力的在大公司中想辦法存活。尹胎鎬表示，「克萊」在韓文中有「是」、「好的」的意思，「在想主角名字時，我身上穿的T恤正印著大大的『Yes』。我之前的作品都比較黑暗，我想或許是時候可以畫一個積極、正向一點的角色。」

紅著眼搞創作 持續向前

尹胎鎬表示，在他人眼中，他或許已經是一個成功者，但他始終不覺得自己處於理想的狀態，「我的家庭環境不好，成長過程中，只有畫畫讓我得到成就感。在成為漫畫家之前，我甚至覺得自己一事無成。」

尹胎鎬表示，「現在我看自己的作品，還是會覺得這裡不好、那裡可以再修改，不過我想創作者就是這樣，不會有對自己滿意的時候。以《未生》的角色來舉例，我就像兩眼通紅的吳課長，總是不停地努力著。」

尹胎鎬也透露正在連載中的《未生》續集劇情，「第一部中描述年輕人在大公司中，想辦法適應公司既有的職場文化。到了第二部，就像許多韓國年輕人也離開大公司，進到小公司工作一樣，張克萊進入一間只有7名員工的公司，在這樣小的組織裡，所有人的特質和優缺點都被放大，如何面對這樣的環境，是我下一部要呈現的重點。」

(中國時報)