網漫影視化 嗅到商機

《未生》是韓國網漫影視改編的成功案例。（三采文化提供）

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中國時報
／台北報導

《未生》和《與神同行》可說是近年改編自韓國網路漫畫的影視作品中非常成功的兩個代表，也帶動網漫改編熱，光是在2014年，就有73部韓國網漫售出影視改編版權。連美國網路影視平台Netflix也嗅到商機，今年選擇改編描述校園戀愛的網漫《愛情信號》（Love Alarm）作為首部原創韓劇。

然而即使看似機會無限，《未生》原作者尹胎鎬卻表示，「對韓國網路漫畫家而言，目前還是很難完全專職以漫畫維生。願意為數位漫畫付費的人還是不夠多。」

韓國漫畫市場也曾經和台灣一樣，面對日本漫畫的強勢來襲，過去始終被認為難登大雅之堂，或會對兒童帶來不好的影響。直到近年網路漫畫（webtoon）盛行，韓國大型入口網站如「Daum」、「Naver」都推出網路漫畫平台，漫畫才逐漸扭轉過去的負面形象。

根據韓國媒體報導，2017年每5名韓國人就有1人閱讀網路漫畫。尹胎鎬表示，雖然人們多半還是習慣翻閱紙本漫畫，但是近年來在網路看漫畫並且願意付費閱讀的年輕人的確逐漸增加，出版社也開始將網漫視為行銷方法之一，「像是《未生》是在網路連載2個月之後開始推出紙本，宣傳是同步的。」

在台灣，目前刊登原創網路漫畫的平台有Comico、Line Webtoon和愛尼曼「日更計畫」。其中愛尼曼是採用橫向的紙本漫畫格式，Comico和Line Webtoon都是長條形、縱向閱讀的條漫格式，部分作品由出版社出版成紙本漫畫，但目前還未有網路漫畫被改編成影視作品的例子。

(中國時報)

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