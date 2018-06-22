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2017飲食文選■主編／吳岱穎■出版社／二魚文化二魚文化提供

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中國時報
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花街二十七號■作者／葛楚．史坦■譯者／黃意然■出版社／麥田出版麥田出版提供
深度報導寫作■作者／康文炳■出版社／允晨文化允晨文化提供

2017飲食文選■主編／吳岱穎■出版社／二魚文化

飲食文學已蔚為臺灣文學的主流類型之一。二魚文化自2003年起出版《臺灣飲食文選》，編選當年度出版華文飲食散文，將散載各刊的獨立作品，匯聚成一部時代的經典。十多年來二魚團隊努力不懈的收集、遴選、聯繫、整合，其目的就是要開創人文工程新頁，並為時代留下紀錄。

由二魚文化創辦人焦桐創辦的飲食文選，自十周年起每年邀請客座主編進行，使本文選的多樣性得以持續。《2017飲食文選》由吳岱穎上陣，為讀者端出精彩的文學饗宴。

《2017飲食文選》承襲歷年的「故事」、「廚房」、「蔬果」 、「飲料」、「品味」、「回味」、「雜論」等主題脈絡，藉由「食 物」訴說記憶與歷史、味覺與情感、乃至對於生活方式、社會現象的觀察與思考。選文涵括報章雜誌以及網路媒體的傑出作品，彙集成42篇探討、記錄飲食生活與文化的優質創作。飲食與閱讀，皆能體驗感官與心靈之樂。

■花街二十七號

■作者／葛楚．史坦

■譯者／黃意然

■出版社／麥田出版

黃金年代的巴黎，藝術家齊聚在此，來去花街二十七號的無數客人們，他們是天才、近乎天才，以及可能的天才，而這裡的主人是葛楚．史坦。

畢卡索、馬諦斯、海明威、盧梭、紀堯姆……這些後世看來高不可攀的大師，相繼湧入「花街二十七號」，看葛楚．史坦收藏的畫、聽她評論別人的畫，和愛麗絲聊聊天、抱怨生活、抱怨女人，哀嘆評論家沒有眼光，順道白吃一頓美味晚餐。這裡是所有未成名作家拜見文藝前輩的起點，成名藝術家爭吵結怨不相往來的終點。

葛楚．史坦成為推動二十世紀藝術文化的重要力量，她是所有創作者的朋友，也是鞭策他們的前輩，更是文學與藝術流派前進的推手。她化身伴侶愛麗絲寫下本書，記錄了大師的創作路：花街二十七號是創作者的家，也是天才啟發天才、創作者相伴作夢的樂園，盛大的文藝風景即將由此誕生。

■深度報導寫作

■作者／康文炳

■出版社／允晨文化

本書作者為資深媒體人，擁有豐富實務經驗，繼《編輯七力》後再度出版書寫者的寶典。作者認為，報導寫作力必須被置於「編輯七力」的脈絡下思考，因此，報導寫作的流程也就可以劃分成兩個階段，一是「定位」、「選題」、「結構」、「採訪」的思考；另一則是「寫作力」本身所涉及的「文體類型」、「主題陳述」、「敘述線」、「寫作語法」、「寫作要素」、「修辭」與「改寫」的思考。這也是本書的內容架構。

這是一本給初學者參考的書，也是一本寫給進階新聞工作者的參考書，但對寫作有興趣的一般讀者，無論是網路臉書寫作、行銷文案寫作、公關新聞寫作，都可以從書中汲取不少養分。

(中國時報)

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