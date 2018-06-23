氣爆求償 高市府過失4成最重！榮化、華運判賠3.6億

2018年06月23日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄氣爆高巿府代位求償向榮化、華運及中油合計求償逾10億餘元，高雄地院22日以中油無過失，高巿府、榮化及華運間的過失負擔比例分別為40％、30％及30％，判榮化及華運應連帶賠償3億6551萬餘元，仍可上訴；災民因未對高巿府求償，也過了2年請求權時效，無法再向高市府求償。

逾2年請求權時效 市府免賠

2014年7月31日高雄氣爆造成人命、財產嚴重損失，高巿府啟動代位求償，取得3140名災民受讓債權委託，分6案向榮化、華運、中油等公司求償10億5319餘萬元，結果高巿府卻因公務員違反注意義務，反而要負擔最高的4成過失。

法院判決認為，高巿府所屬3位公務員邱炳文、楊宗仁、趙建喬，對於氣爆箱涵監工及驗收有違失，因而造成包覆在排水箱涵的4吋丙烯管破損，且長年懸空暴露水氣中，使陰極防蝕法缺乏土壤作為導電介質而失效，管壁由外向內腐蝕日漸減薄，應負業務過失責任。

非管線所有人 判中油無過失

2014年7月31日晚間，華運透過4吋管加壓輸送丙烯至榮化大社廠時破管，供料不正常，2公司7員工卻未巡管，還以錯誤保壓測試，使得大量丙烯外洩，在當晚接近凌晨時釀成嚴重死傷，榮化董事長李謀偉、廠長王溪洲也難辭其咎。

高巿府雖對中油求償，但法官認定中油不是4吋丙烯管所有人，並不負保養、檢測及維護義務，氣爆當晚高巿府各單位排查問題時，中油員工也無隱匿管線訊息，或提供錯誤資訊給現場指揮官及延遲到場，因此對氣爆無過失。

高雄地院副發言人李育信說，榮化及華運抗辯指災民已獲賠償，但法官認定災民拿的是善款而非賠償，且高巿府、榮化與華運間的過失負擔比例為「433」，災民既未對高巿府求償，也過了2年請求權，因此榮化及華運僅需負擔6成賠償責任。

局處氣爆損失 巿府獲賠778萬

除代位求償外，高巿府因認為所屬教育、水利等24局處在氣爆時有損失，另向榮化、華運及中油求償1億7362萬餘元，法官最後認定損失金額僅1298萬餘元，但因中油沒過失、高巿府自己要負擔4成，判榮化及華運連帶賠償778萬餘元。

台灣工安史上最大傷亡的高雄氣爆共造成32死、321人受傷、有65名重傷，財產損失不計其數，高巿府後來透過與榮化、華運三方協議，擱置訴訟爭議，先與32罹難者家屬以每人1200萬元和解，今年4月也與63名重傷者和解。

(中國時報)