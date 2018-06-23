庫提紐、內馬 6分鐘連進2球！補時雙殺 巴西氣走哥斯大黎加

巴西球星內馬（右二）在終場前錦上添花，助森巴軍團2比0鎖定勝局。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

內馬又在場中跪地痛哭，這次卻是興奮釋放苦悶淚水！前役跟瑞士踢和的「森巴軍團」巴西，22日靠著庫提紐、內馬在傷停補時各進1球，最終2比0力挫哥斯大黎加，拿下俄羅斯世足賽首勝，2連敗的哥斯大黎加，提前宣告淘汰。

森巴軍團 拿下世足賽首勝

改穿藍色球衣的巴西，開賽排出4-2-3-1陣形，面對哥斯大黎加堅守後防的5-4-1，巴西雖在上半場掌握大部分攻勢，卻無法突破對方鐵桶般的防守，傑蘇斯第25分鐘的門前勁射破網，也因被吹越位不算進球，巴西攻擊持續受阻。

巴西球星內馬上半場也陷前役困境，只要他一持球，對方球員幾乎馬上貼身嚴防，造成他屢次倒地不起，雖兩度換取自由球機會，卻沒法把球傳到位，踢完上半場，雙方0比0打平，巴西上半場7次射門，竟然只有1次射正。

巴西教頭提特下半場決定變陣，改由篤格拉斯柯斯塔取代威廉，巴西隨即展開凶猛攻勢，內馬第77分鐘單刀切入禁區，遭到G.岡札勒斯拉倒，主審一開始雖判12碼罰球，卻在跑去看過VAR重播畫面後，馬上改判取消12碼罰球。

用手擊球 內馬領首張黃牌

內心當然不爽的內馬，隨後就因用手擊球，領到本屆個人首張黃牌，趕來護航抗議的庫提紐，也被舉了黃牌，整個形勢也因這2張黃牌改觀，來到比賽第90分鐘，雙方比數仍是0比0，巴西凶猛攻勢卻在傷停補時徹底爆發！

踢到傷停補時第1分鐘，佛米諾在禁區內頭槌轉移，傑蘇斯停球剛好讓後上的庫提紐，直接跟進破門，巴西終於率先打破平手僵局，隨後巴西持續進攻，內馬在傷停補時第7分鐘，替巴西再進1球，6分鐘內進2球，確保巴西拿下本屆世足賽首勝。

在E組拿下1勝1和的巴西，此役射門多達23次，相較哥斯大黎加僅射門4次，證明巴西進攻多可怕！內馬踢進國家隊生涯第56顆進球，排在巴西隊史第3，前兩名分別是比利（77）與羅納度（62），內馬總算可一掃傷痛陰霾。

(中國時報)

世足》德衛冕危機 誓破瑞典防線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。