庫提紐、內馬 6分鐘連進2球！補時雙殺 巴西氣走哥斯大黎加

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

內馬又在場中跪地痛哭，這次卻是興奮釋放苦悶淚水！前役跟瑞士踢和的「森巴軍團」巴西，22日靠著庫提紐、內馬在傷停補時各進1球，最終2比0力挫哥斯大黎加，拿下俄羅斯世足賽首勝，2連敗的哥斯大黎加，提前宣告淘汰。

森巴軍團 拿下世足賽首勝

改穿藍色球衣的巴西，開賽排出4-2-3-1陣形，面對哥斯大黎加堅守後防的5-4-1，巴西雖在上半場掌握大部分攻勢，卻無法突破對方鐵桶般的防守，傑蘇斯第25分鐘的門前勁射破網，也因被吹越位不算進球，巴西攻擊持續受阻。

巴西球星內馬上半場也陷前役困境，只要他一持球，對方球員幾乎馬上貼身嚴防，造成他屢次倒地不起，雖兩度換取自由球機會，卻沒法把球傳到位，踢完上半場，雙方0比0打平，巴西上半場7次射門，竟然只有1次射正。

巴西教頭提特下半場決定變陣，改由篤格拉斯柯斯塔取代威廉，巴西隨即展開凶猛攻勢，內馬第77分鐘單刀切入禁區，遭到G.岡札勒斯拉倒，主審一開始雖判12碼罰球，卻在跑去看過VAR重播畫面後，馬上改判取消12碼罰球。

用手擊球 內馬領首張黃牌

內心當然不爽的內馬，隨後就因用手擊球，領到本屆個人首張黃牌，趕來護航抗議的庫提紐，也被舉了黃牌，整個形勢也因這2張黃牌改觀，來到比賽第90分鐘，雙方比數仍是0比0，巴西凶猛攻勢卻在傷停補時徹底爆發！

踢到傷停補時第1分鐘，佛米諾在禁區內頭槌轉移，傑蘇斯停球剛好讓後上的庫提紐，直接跟進破門，巴西終於率先打破平手僵局，隨後巴西持續進攻，內馬在傷停補時第7分鐘，替巴西再進1球，6分鐘內進2球，確保巴西拿下本屆世足賽首勝。

在E組拿下1勝1和的巴西，此役射門多達23次，相較哥斯大黎加僅射門4次，證明巴西進攻多可怕！內馬踢進國家隊生涯第56顆進球，排在巴西隊史第3，前兩名分別是比利（77）與羅納度（62），內馬總算可一掃傷痛陰霾。

(中國時報)