陸美貿易戰 苯乙烯產業掃到颱風尾！暌違8年 陸對台祭反傾銷

大陸對台苯乙烯祭出反傾銷制裁，這是暌違8年來首宗終裁案例，是一個值得警惕的訊號。圖為台化彰化廠。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰，台灣掃到颱風尾！大陸商務部昨日公告對台灣、美國與韓國進口苯乙烯反傾銷終判結果，台廠反傾銷稅率為3.8％至4.2％，今日起執行，雖被課稅率最低，但此案卻是陸方近8年來首宗終裁台反傾銷的新案。中槍的台化副董事長洪福源低調表示，台化被課最低的3.8％稅率，此案對市場影響還待觀察。

台美韓苯乙烯 陸起今徵反傾銷稅
台化：產銷正常 後市須觀察

稅率3.8-4.2％ 台化中槍

大陸商務部於2017年6月23日對自台灣、美國、韓國進口的苯乙烯展開反傾銷調查，今年2月12日公告初判結果，對產自台灣、美國、韓國進口的苯乙烯採行臨時反傾銷措施，昨日公告調查終判結果，對涉案產品課徵5年反傾銷稅，今日起執行。

經濟部官員指出，大陸貿易救濟調查局最終裁定原產於台灣、美國、韓國進口的苯乙烯存在傾銷問題，對當地產業造成損害，裁定對台廠課徵反傾銷稅率為3.8％至4.2％，美國13.7％至55.7％，韓國6.2％至7.5％。

大陸海關統計，2017年大陸自台進口涉案產品進口量與進口值分別為23萬3199公噸、2.88億美元；占大陸苯乙烯總進口量7.26％、總進口值約7.19％，為第4大進口來源，而對台灣苯乙烯業者而言，大陸是最大出口市場。

據了解，在今年2月大陸初裁台苯乙烯反傾銷成立時，由於當初被課徵5％臨時反傾銷稅，也已使台灣出口至大陸市占比，由2016的12.96％至降2017年的7.19％。

為期5年 影響待觀察

經濟部官員不諱言，此案台廠反傾銷稅率較美、韓低，但大陸第2及第5大進口來源沙烏地阿拉伯及科威特業者並未被指控傾銷，對台廠繼續經營大陸市場影響程度，令人關切。

2009年兩岸展開《兩岸經濟合作協議》（ECFA）談判時，我方曾希望將苯乙烯列在早期收穫第1波降稅清單，但陸方不肯。就經濟部資料顯示，大陸最早對台課反傾銷稅案件是2003年的聚氯乙烯，目前對台課徵反傾銷稅案包括這次苯乙烯共8件，清一色是化學品，其他7件分別是壬基苯酚、雙酚Ａ、甲乙酮、丙酮、聚醯胺-6,6切片、錦綸6切片、聚氯乙烯。

(中國時報)

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