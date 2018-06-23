小英控陸打壓 強化與美合作！新聞透視－蔡政府選邊站 企業淪俎上肉

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳秀蘭

籠罩在兩岸關係緊張，政府為反制大陸，頻打「美國牌」，大陸昨對台苯乙烯祭出反傾銷制裁，這是一個值得警惕的訊號，是否有示警意味，值得密切注意；而政府也需慎防一味向美國傾斜，恐讓台產業淪為兩岸對抗下的犧牲品。

大陸商務部昨天裁定原產於台灣、南韓和美國的進口苯乙烯存在傾銷，這是暌違8年，大陸首宗對台展開的反傾銷調查終裁成立的案例。儘管如此，對台灣業者課徵的稅率最低，僅3.8％至4.2％，相較美國業者被課55％，對台灣業者算是客氣。

兩岸兩會自從2008年恢復協商後，大陸甚少再對台銷陸產品展開反傾稅調查。

資料顯示，目前大陸對台產品採取反傾銷案件有9件，但絕大多數都是2008年前被指控的舊案落日再複審，但從去年起情況就丕變。

大陸去年展開兩起反傾銷調查，除昨天終裁成立的苯乙烯外，另一案是正丁醇，預計在今年底完成最終裁定，業內人士普遍認為是受到兩岸關係惡化拖累。也因此，大陸在陸美貿易摩擦加劇的敏感時刻，終裁台苯乙烯反傾銷成立，其透露的訊息，耐人尋味。

其實今年5月間，陸美展開第一回合貿易戰時，美方對中興通訊祭出7年禁售令，一度令中興陷入破產，但台灣卻急於當馬前卒，宣布將中興通訊列為高科技輸出管制對象，此一度也引來向美示好，對陸落井下石的質疑。

再來就是頻頻向美示好，包括在美國總統揚言加碼2000億美元商品加稅清單時，我方卻高調由行政院政委率大規模業界訪問團訪美，響應川普投資美國政策，積極展現親美行動，還有中油大手筆向美國購買長達20年的天然氣採購合約。

昨天蔡總統更在接見華府智庫布魯金斯研究所學者時表示，「中國打壓力道增加，台灣續與美國合作」，赤裸挑明向美傾斜的立場。在陸美因貿易摩擦加劇，雙方經貿關係日益惡化此時，蔡總統這席話，在早已缺乏政治互信的兩岸關係下，只會引起北京更大的疑慮與對我報復，苯乙烯或許只是開端。

(中國時報)