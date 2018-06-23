貿易戰延燒 台灣難置身事外

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

美國近日宣布將對價值500億美元的大陸商品加徵關稅，美國總統川普更稱，可能還會有價值2000億美元的商品將增課關稅，陸美貿易戰越演越烈。仁寶董事長許勝雄昨（22）日表示，雖然據研調機構調查，預估台灣GDP今年表現仍有水準，但如果兩方加徵關稅商品不斷加碼，台灣恐怕難以置身事外。

許勝雄在昨日仁寶股東會上指出，去年全球在政治上面臨改變和壓力，包括川普當選美國總統、英國脫歐、法國大選、北韓飛彈等因素影響，不過產業還算健康，經濟成長力道仍有提升，全球經濟成長達3.6％，前年則為3.28％。台灣主要往來的美國、歐盟和大陸，經濟成長成績都不錯，台灣經濟成長則達到2.58％。

如果沒有其他外在因素干擾，許勝雄表示，根據研調機構調查，今年全球經濟成長率預估達3.9％，台灣GDP可達2.4％；不過陸美貿易戰仍可能持續擴大，如果大陸輸美商品加徵關稅清單繼續加碼，他坦言，台灣恐怕無法置身事外。

由於川普揚言將要增課10％關稅的價值2000億美元商品清單尚未公布，許勝雄說，對於台灣產業可能受影響的程度，還沒有辦法做進一步評估。

不少業者提到，陸美貿易戰，將是今年最大的挑戰。而對陸美貿易戰可能受到的影響，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中昨日指出，以光寶來說，出貨到美國的主要產品中，現為LED元件與光碟機產品會受影響，在事業營收中占比不高，目前都有因應對策。

(中國時報)