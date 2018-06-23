中油砸7500億 向美買天然氣

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

台灣中油公司與美國Cheniere公司20日交換簽署「液化天然氣購售契約」採購前約（HOA），中油副總經理黃仁弘表示，這次約長25年、約定每年向美採購200萬噸液化天然氣，以目前氣價、運輸成本計算，總採購金額約250億美元（相當7500億台幣），美國將躍為台灣液化天然氣進口國前幾名，主要目的包括幫助減少台美貿易逆差。

黃仁弘表示，中油已經和卡達、印尼、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、美國、澳洲等國都簽訂了液化天然氣採購長約，2014年是第1次和美國簽液化天然氣採購合約，不過當時年採購量僅80萬噸。這次年採購量高達200萬噸的新約，將在8月完成子約的討論和簽訂，也讓美國從台灣的眾多進口國中，一躍成為前幾名，而卡達仍居榜首。

過去美國沒有能將液化天然氣外銷的設備，黃仁弘說，當年在美國液化天然氣出口商設備完備後，台灣第1個簽下契約，合作關係深厚，他指出，每年約10億美元的採購金額絕對不算小，將有助於平衡台美貿易差額。

相較於卡達從運輸液化天然氣到台灣需要16至18天，黃仁弘指出，美國運輸時間會稍長幾天，不過，向卡達採購的液化天然氣，有些需要由中油出船到卡達去親自提取，部分由卡達運來，而液化天然氣的運輸船設備特殊，成本很高，與美國簽訂的合約，則都由Cheniere公司的運輸船「送到家」。

業者估計，美國國內氣價目前每百萬BTU約為3美元，台灣自美國採購進來的液態天然氣單價，可能落在每百萬BTU約8到9美元。黃仁弘坦言，由於液化天然氣要能輸出，程序非常繁瑣，包括設備、運輸船等成本，和美國國內氣價價差至少達到1倍以上。不過他強調，中油在採購成本部分，都經過慎重的計算，並擺在簽約考量的第1位。

(中國時報)