中油判無責 災民認應扛更多

高雄市前鎮區2014年8月1日凌晨發生氣爆意外，凱旋路現場路面瞬間塌陷，引起熊熊烈火，最後造成32死321傷慘劇。(本報資料照片)

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中國時報
／高雄報導
高雄氣爆款項應用

高雄氣爆刑事、民事判決陸續出爐，看在災民眼裡已成過眼雲煙。重傷者陳楚睿直言，早已放下仇恨，三方談妥和解後，災民並不是那麼在乎判決結果如何，只盼回歸日常生活；氣爆自救會長陳冠榮也抱同樣想法，認為當時訴諸代位求償，就是為及早脫離哀痛，大家也試著放下、繼續向前走，但中油其實必須扛起更多責任。

氣爆中重傷的消防替代役男陳楚睿直言，現在看這些判決都沒有用，也不可能再重新起訴誰。他認為，現在的高雄市政府不能代表1990年的市政府，「好像在為前朝擦屁股」，反而真正有過失的人卻可安然而退。

聽聞判決 災民心情複雜

「我們很努力地放下仇恨，好好坐下來解決問題！」陳楚睿坦言，心情還是有點複雜，但大家費盡全力才換來今天和解結果，並非三言兩語可對外界訴說，尤其是事不關己的酸民，出張嘴看熱鬧認為誰該關幾年，而完全未參與艱辛過程，唯有身在其中的人才有發語權。

氣爆罹難者家屬陳冠榮則認為，代位求償判決「蠻偷懶的」，像是直接沿用刑事結果急就章，而要說中油一點缺失也沒有，這點很奇怪，當年中油未執行中央意志清查管線、箱涵，才釀成後續悲劇，中油其實必須扛起更多責任。

不走國賠 擔心訴訟費時

陳冠榮也提到，當初災民、罹難者家屬選擇代位求償，而不走國賠，就是擔心訴訟曠日費時，賠償款項也遙遙無期，不如選擇對自身較有利方式，同時可儘早脫離氣爆陰霾，對災民而言，這條路沒有什麼不好，「如果一開始選擇告市府，搞不好到現在錢還拿不到」。

放下仇恨 才能繼續前進

陳冠榮直言，「災民只care（在乎）拿不拿得到應有賠償，這比較實際」，但法律層面部分，後續大多已談成和解，對判決結果不是那麼重視。

陳冠榮說，對大家來說，試著放下仇恨，往未來前進，才是最正面、有意義的，這也是台灣歷史共業、高雄身為工業城市須承擔的結果，而沒必要再讓少數人去承擔責任。

(中國時報)

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