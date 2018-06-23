法界力勸市府 放棄上訴與時效抗辯

2018年06月23日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

針對高雄地方法院就氣爆「代位求償」宣判結果，認定高市府需扛4成責任，高市府由法制局長陳月端出面表示遺憾，她認為法院沿用誤解的刑事判決，導致「民事與刑事判決一樣各打50大板」，加上無法接受外界指摘高市府「全身而退」，市府將會上訴到底。

針對高雄市府質疑法院民事判決延用刑事判決一事，法界直指這是一種不負責的說法，因為許多刑事案件不罰過失犯，被告免刑責不代表不須負民事賠償責任，況且氣爆意外市府官員也被認定涉犯業務過失罪，民事求償基於同一事實判決有何不妥？

律師張宸浩呼籲市府依法院認定的40％的民事賠償責任，放棄時效抗辯與上訴，賠償受災及遇難的市民，他也將組義務律師團幫市民打官司求償。

陳月端推測，整個民事判決是以刑事判決為基礎，法官認定市府需負擔4成責任，應與20年前箱涵設置有關，但工程界認為該刑事判決與工程實務經驗不符，此案負擔比例過重，而現階段各項判決亦顯示，氣爆發生當時市府救災處置作為並無不妥。

陳月端認為，對於榮化、華運連帶賠償責任各3成，負擔比例過低，法官未審視油管長期疏於維護管理，加上氣爆當下不斷加壓，才是釀成氣爆主因，也無法認同法院認定中油沒有責任。

法制局提及，1995年台北板橋發生氣爆，行政院即要求中油清查全國有無類似排水箱涵與油氣管線交錯情事，中油若當時徹底清查，就不會發生高雄氣爆。

陳月端認為，法院對於市府主動促成三方協議推動和解工作努力有所誤解，沿用誤解的刑事判決，但判決中提及向市府請求權時效消滅扣減一事，是市府與榮化及華運內部責任分擔問題，不影響災民權益，市府強調堅守「多退少不補」，災民不用擔心。

(中國時報)