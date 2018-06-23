新聞透視－高市府善款買債權 全身而退

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中國時報

政治是高明的騙術！當初高雄市政府以代位求償遊說災民，但氣爆民事宣判結果，法院卻認證災民拿的是善款而非賠償。換言之，如果災民對高巿府的請求權還在，且未接受代位求償，反而有機會獲得真正賠償，遺憾今已逾2年請求權時效，一切都已回不去了，高市府形同「全身而退」！

據高市府預估，若由受災者各自向法院提起訴訟，初估每一審律師費總計約1億5700萬元、裁判費要1434萬餘元，等到三審定讞可能要花災民5億元。聽到這樣的「話術」，相信大多人都會認為打官司曠日廢時，而選擇接受代位求償。

22日高雄地院民事一審宣判，高巿府不但被法院認證確有過失，且與榮化、華運間的負擔比例為「4、3、3」，竟是三者中最高的，但災民對高巿府的請求權卻早已超過2年時效，看在當初簽下代位求償的災民眼裡，恐怕是欲哭無淚。

當時氣爆過後，高巿府號稱啟動全台第1次大規模的公部門代位求償，遊說災民將民事賠償請求權讓給高巿府，但一旦受讓，就再也不能對氣爆被告索賠，此方案提出後即受到質疑「以善款買債權」，讓高市府能在訴訟中全身而退。

法院昨日宣判狠狠打臉高巿府，確認以善款代墊給災民的金額並非賠償，而是社會各界對氣爆災難的愛心捐款，更戳破高市府代位求償的操作。事實上，災民雖受讓了對榮化、華運的債權，但法官認為，災民對高巿府的請求權依然存在。

不過，因為民事損害賠償的請求權只有2年效期，災民又簽署同意由高市府代位求償，現在既無法對高巿府索賠，又因對榮化、華運的債權讓給高巿府，等於只能拿到民間善款，卻無法從真正該對氣爆負賠償責任的高巿府、榮化及華運，獲得任何真正的補償。

當初高巿府喊出代位求償，其實也是看準災民對上法院一事視為畏途，尤其三審訴訟動輒10年，因此選擇將債權讓與，但法官卻認為善款歸善款、賠償歸賠償，結果本該救急的善款，也不知何時才能獲得歸墊。

(中國時報)

法界力勸市府 放棄上訴與時效抗… 狡辯不想賠 法官打臉榮化、華運

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