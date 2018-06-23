狡辯不想賠 法官打臉榮化、華運

2018年06月23日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄氣爆高巿府代位求償，榮化、華運抗辯認為，災民已從善款填補損失，因此已無損害賠償事由，但法官認為災民雖有拿到善款，卻屬巿政府統籌分配，不等於賠償的一部分，因此認定債權仍然有效，巿府可替災民向榮化、華運代位求償。

高雄地院說明，氣爆災民於加害人賠償前，雖然確有自社會大眾受領善款的事實，但這部分屬高巿府統籌分配，而且高巿府也不認為是賠償，否則就先承認自己有錯，因此災民將損害賠償的債權讓與高市府，法律上有理。

對於高巿府在氣爆中，也有公務員的監工驗收不實釀災，等同於也是災民的債務人，在代位求償角色上，形成債務人與債權人為同一人的情況，但法官認為，債權本質仍屬災民所有，即使高巿府為受讓人，並不因此產生混同的結果。

對於中油、高巿府、榮化、華運間，因氣爆侵害災民的過失情節及違反注意義務的比例，一審認為中油無過失，其餘依序是4成、3成、3成，以高巿府占4成最重，但因災民對高巿府的請求權已過效期，時效利益歸於榮化、華運。

換句話說，災民因為代位求償而沒對高巿府求償，並且因為超過2年的損害賠償請求權，本來要賠給災民的金額，不能全數算在榮化、華運身上，因此榮化及華運對於賠償的金額必須扣掉高巿府該賠的4成，比例上只需負擔6成。

(中國時報)