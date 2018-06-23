榮化大苦主 賠了夫人又折兵

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中國時報
／高雄報導

中油在高市府替災民代位求償及與榮化相互提告損害賠償官司中，被法院認定中油不是管線所有人，無須負擔保養、檢測、維護義務，判中油無過失責任，其實從當初中油在刑事部分不起訴，就可嗅出免責氛圍；反而是中油其他管線因氣爆波及導致無法使用，榮化還須賠償中油4000多萬元損失。

4年前起訴認定，榮化與華運明知丙烯已洩漏卻處置不當，應是引發氣爆禍首，而榮化在2007年取得4吋管所有權後，怠於保養維護，該為這起國內有史以來最慘重的工安事件負起刑責；至於中油擁有該路段石化管線長達23年，僅做過2次緊密電位檢測報告，不符每5年需做1次檢測的常規。

另外，2007年的測試報告中，在凱旋、二聖路口發現異常處，若中油「雞婆點」進一步檢測或開挖，確實有機會發現該處榮化4吋管已嚴重腐蝕，但檢方認為，中油並非該管線所有人，無維護責任，難以認定有刑責。

中油雖在刑事部分免責，但高市府仍替災民向中油代位求償，甚至中油與榮化也因氣爆管線爭議相互求償；法院和檢方觀點一致，因中油非外洩4吋管所有人，認定無過失責任，而榮化2000年後未再委託中油幫忙檢測、督導該管線，因此高市府、榮化對中油的求償均遭駁回。

反倒是氣爆發生後，導致中油所有埋設在三多路、凱旋路地下的6吋苯管、8吋乙烯管、6吋LPG管、12吋燃料油管的陰極防蝕法失效無法繼續使用，其相關管線所受的損害，中油向榮化求償9000多萬元，法院判決榮化應賠償中油4074萬2760元。

(中國時報)

狡辯不想賠 法官打臉榮化、華運 本利355％ 比特幣吸金15億

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