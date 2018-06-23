世足》德衛冕危機 誓破瑞典防線

2018年06月23日 04:11 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

德國球迷，聚精會神觀賞球賽，美麗眼神很吸睛。（法新社）

尋求衛冕的德國在本屆世界盃首戰，意外輸給墨西哥，如今只能想辦法力拚分組第2晉級，剩下2場球不容許再吞敗戰，否則就得提前打包回家，而他們當前晉級路上的最大阻礙，就是已經拿下1勝的瑞典，兩隊將在24日凌晨2點交鋒。

德國輸給同組最大勁敵墨西哥，是他們自1986年來，首次輸掉世足首戰；若德國想保有晉級機會，剩下的2戰得全力搶勝，可說是連踢和的本錢也沒有。德國24日先和瑞典交鋒，過去兩隊在世足賽交手過4次，德國取得3勝1敗對戰優勢。

羅伊斯先發「傷」腦筋

德國首戰攻守失衡，除了需尋得合適中場穩固後防，面對防守宛如銅牆鐵壁的瑞典，更得找回應有進攻節奏，畢竟他們首戰可是嘗試26次攻門，卻1球也沒有踢進，進攻顯然出現了大問題。這也讓原本替補的前鋒羅伊斯，該不該排先發的議題浮上檯面。

前役第60分鐘，羅伊斯頂替中場凱迪拉上場，儘管未能扭轉局勢，但幫助德國的攻勢更加流暢；羅伊斯對球隊影響很大，但太過「豐富」的傷痛史，是德國沒讓他先發的考量點之一。首戰看來，羅伊斯顯然比凱迪拉發揮更大功效，現在德國已經無退路，還會不會堅守羅伊斯的「使用說明書」？

羅伊斯表示，對墨西哥戰沒先發，是跟教練溝通後的結果，至於會不會對瑞典先發，他語帶保留，「我無法多說什麼，我所能做的就是盡可能努力讓傷勢遠離我，我訓練時已經拚盡了全力，也希望能幫助德國從小組賽脫穎而出。」

前德甲助攻王佛斯伯格是瑞典的攻擊發電機。 （法新社）

瑞典以防守著稱，首戰他們也幾乎完全封鎖韓國的強悍火力，讓他們整場0射正。攻擊雖略顯薄弱，整場15次攻門全失手，僅靠隊長葛蘭克維斯特12碼罰球得到1分；不過，他們陣中有拿下2016-17德甲賽季助攻王的中場佛斯伯格，進攻實力不可輕忽。

佛斯伯格是「德國通」

說起這名效力RB萊比錫的好手，德國球員們並不陌生，《美聯社》報導指出，佛斯伯格在首戰韓國時沒有太多貢獻，面對這些常在德甲碰面的對手們，他也許會更想能證明自己的能耐。德國球探桑柏格（Roger Sandberg）也說，佛斯伯格對德國很了解，不過他們也已經做好應對的準備。

(中國時報)