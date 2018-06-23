紅魔放話 三兩下收拾突尼西亞

2018年06月23日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽G組今晚8時要由比利時對上突尼西亞，「歐洲紅魔」比利時首戰以3比0輕取巴拿馬，同組的英格蘭首戰2比1打敗突尼西亞，比、英雙雄暫以積分3分在G組領先。

此役實力明顯較弱的突尼西亞獲勝機會渺茫，甚至要踢和都十分困難。40年沒在世足賽贏過球的突尼西亞其實首戰表現不差，球員充分發揮速度與力量，擋下英格蘭下半場連續45分鐘的猛攻而不失球。若非英格蘭隊長肯恩在傷停補時的致命一腳，突尼西亞差點就能以1球逼和英格蘭。

突尼西亞2002年世界盃與比利時交過手，當年兩隊1比1踢和；1992年的友誼賽，突尼西亞還以2比1踢贏比利時。不過本屆的比利時正逢「黃金世代」，實力和鬥志處於巔峰，他們只要今晚擊敗突尼西亞，加上明日英格蘭踢贏巴拿馬，就能篤定晉級16強。

前一仗比利時上半場掛零，讓球迷有些焦躁，教頭馬丁尼茲一度成為箭靶，直到下半場才由梅騰斯、盧卡庫攻進3球。隊長阿札其實不太滿意，他直言盧卡庫上半場像個隱形人毫無作為，「害我們10個打11個很辛苦。」盧卡庫是比利時國家隊史的進球王，所幸藉由中場德布勞內的穿針引線，盧卡庫下半場攻進2球，才大勝巴拿馬，化解內部矛盾。

阿札表示：「首戰我們贏3球其實很不容易了，畢竟其他比賽的差距都在一兩球而已，大家對我們的期望有時候不太實際。」比利時邊衛穆尼爾則說他們三兩下就能收拾掉突尼西亞，「我不必擔心對手要怎麼踢，反正就是設法盡快結束比賽。」這一次比利時可能在上半場就展開猛攻，以求速戰速決。

(中國時報)