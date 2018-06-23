世足人物》C羅全方位吸金 錢數到手軟

C羅的身價和知名度隨著世足熱戰更加水漲船高。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）隨著2018年世足賽踢出佳績，再度炒熱他的身價，目前C羅至少擁有4億美元（約新台幣122億元）的身家，未來在廣告商、廠商矚目的世足賽之後，各方熱錢湧入，他的收入行情可望水漲船高。

2018俄羅斯世足瘋一夏

17歲投入職業足球讓C羅累積數不盡的財富，2008年C羅的周薪已有16萬美元，他在皇家馬德里第1年周薪超過24.3萬美元，他現在的薪水與代言的年收入1.08億美元。

年薪5000萬美元的C羅被富比世估算至少有4億美元身家，這還不包括運動品牌NIKE與他簽下10億美元（新台幣305億元）的終身贊助合約，成為NBA球星喬丹、詹姆斯之後第3人。

最可貴的是C羅不是足球運動薪水最高的球星，落後阿根廷的梅西與巴西的內馬，但是C羅累積的財富是各種面向，這是其他球星難以望其項背，因為在社群網站之中，C羅吸引3.22億追隨粉絲，隨時按讚。

高人氣是廠商喜歡與C羅合作的原因，2015年C羅出資4000萬美元與飯店集團開發他的「CR7」品牌的旅店、現有2家在葡萄牙營業；同時C羅收購數位品牌代理公司推出科技產品；甚至投資了鋼埃及煉鋼廠、也想在巴西開餐館。

C羅廣告、代言的產品有手錶、速食炸雞、營養品與手遊軟體等。C羅的房地產價值不菲，美國紐約川普大樓有間價值1850萬美元的房子、西班牙馬德里有棟630萬美元豪宅，C羅也喜歡收集名車，其中一輛是300萬美元的布加迪Chiron。

(中國時報)

紅魔放話 三兩下收拾突尼西亞 世足》老墨撂倒坦克 今搏太極虎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。