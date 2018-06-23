世足人物》C羅全方位吸金 錢數到手軟

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）隨著2018年世足賽踢出佳績，再度炒熱他的身價，目前C羅至少擁有4億美元（約新台幣122億元）的身家，未來在廣告商、廠商矚目的世足賽之後，各方熱錢湧入，他的收入行情可望水漲船高。

17歲投入職業足球讓C羅累積數不盡的財富，2008年C羅的周薪已有16萬美元，他在皇家馬德里第1年周薪超過24.3萬美元，他現在的薪水與代言的年收入1.08億美元。

年薪5000萬美元的C羅被富比世估算至少有4億美元身家，這還不包括運動品牌NIKE與他簽下10億美元（新台幣305億元）的終身贊助合約，成為NBA球星喬丹、詹姆斯之後第3人。

最可貴的是C羅不是足球運動薪水最高的球星，落後阿根廷的梅西與巴西的內馬，但是C羅累積的財富是各種面向，這是其他球星難以望其項背，因為在社群網站之中，C羅吸引3.22億追隨粉絲，隨時按讚。

高人氣是廠商喜歡與C羅合作的原因，2015年C羅出資4000萬美元與飯店集團開發他的「CR7」品牌的旅店、現有2家在葡萄牙營業；同時C羅收購數位品牌代理公司推出科技產品；甚至投資了鋼埃及煉鋼廠、也想在巴西開餐館。

C羅廣告、代言的產品有手錶、速食炸雞、營養品與手遊軟體等。C羅的房地產價值不菲，美國紐約川普大樓有間價值1850萬美元的房子、西班牙馬德里有棟630萬美元豪宅，C羅也喜歡收集名車，其中一輛是300萬美元的布加迪Chiron。

(中國時報)