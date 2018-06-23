世足》老墨撂倒坦克 今搏太極虎

2018年06月23日 04:11 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

墨西哥日前本屆世界盃足球賽首度亮相，就撂倒強權德國，舉國歡騰，目前和瑞典各拿1勝，並列分組第1，墨西哥挾著贏球的氣勢，他們將在23日晚間11點再度上陣，對上勝場還沒開張的韓國，墨西哥只要再拿下勝利，距離分組第1晉級又更近一步。

墨西哥首戰就遇上德國，賽前外界幾乎都看好德國勝出，但墨西哥卻把握住德國攻守失衡的漏洞，以1：0贏得首勝。場上墨西哥球員情緒激動，在進球瞬間，墨西哥人更是激動到引發「人為地震」，顯見這場勝利，對墨西哥而言有多麼價值連城。

墨西哥扳倒德國，氣勢如虹，緊接著要跟戰力較弱的韓國交手，贏面不小；兩隊過去世足賽交手過1次，由墨西哥取勝。墨西哥對德國時，能夠讓德軍26次攻門全數落空，關鍵就在當家門神、阻止德國9次射正的歐丘亞，這回對上以強攻著稱的韓國「太極虎」，他無疑也會左右墨西哥勝機的關鍵之一。

至於攻擊，墨西哥首戰展現他們的「快打旋風」，頻頻撕裂德國的防線。韓國的強項本就不是防守，墨西哥只要能盡快掌握進攻節奏，想進球不會太難，而這其中的核心要角，仍是前鋒「小豌豆」J.賀南德斯；墨西哥首戰德國，唯一的進球攻勢，就是靠賀南德斯做機會給另一名前鋒洛札諾得手。

南韓孫興慜(右)難掩球隊首戰不敵瑞典的失落，由於球隊整場比賽只有5次射門，進攻火力明顯不足，他公開道歉。(美聯社)

韓國首戰面對瑞典，拿手的進攻發揮不出來，整場竟然0射正，令「太極虎」感到汗顏；這回他們跟實力更強的墨西哥交手，恐怕更是討不到便宜了。韓國也不是完全沒機會，他們想力拚贏球或踢和，重點還是當家球星孫興慜的發揮。

孫興慜身手了得，前役還上演自己從中場帶球直闖禁區的戲碼，然而各隊都深知孫興慜是進攻重心，肯定嚴加看管，韓國其他球員也得挺身助拳，韓國才有希望。墨西哥贏球將拿到第2勝，更有機會拿到分組第1；韓國如果輸球，不僅會繼續墊底，且接下來又要遭遇德國，將可能連續兩屆都以0勝作收。

(中國時報)