門將送大禮 阿根廷一敗塗地

2018年06月23日 04:11 中國時報 李弘斌 、 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷門將卡巴耶洛（右）發生低級失誤，讓克羅埃西亞前鋒雷比奇兵不血刃先馳得點，懊惱失誤為時已晚。（路透）

2018世足賽戰績及賽程

門將本來就是阿根廷本屆世足賽的最大罩門，22日對克羅埃西亞果真付出慘痛代價。門將卡巴耶洛下半場一次低級挑傳失誤，反成另類助攻讓雷比奇凌空抽射破門。終場阿根廷以0比3吞下60年來最大世足慘敗，2連勝的克羅埃西亞則提前拿下16強門票。

阿根廷隊長梅西持續悲情，全場遭死守僅1次射門，在世足賽已連續647分鐘沒有進球。阿根廷戰績1和1負，別說要報上屆決賽飲恨之仇，就算最終仍晉級16強，也可能碰上C組強權法國，局面非常不利。

當家門神缺陣 果然出包

「我身為總教練，做決策的人是我，大家不應該全怪卡巴耶洛。」阿根廷教頭桑保利賽後承擔失利責任，也承認全隊拖累了梅西，「里歐（梅西名）被限制住了，因為球隊並沒有很好地配合他。我求大家原諒他們，該負責的人是我。」

阿根廷首戰被冰島逼和，此役變陣為3-4-3，但面對克羅埃西亞的嚴密防守，上半場僅兩次射門。第53分鐘，阿根廷後衛莫卡多回傳門將，卡巴耶洛想把球挑傳給莫卡多，結果力道太輕，被雷比奇直接凌空抽射破門，阿根廷莫名其妙陷入落後局面。

阿根廷目前沒有門將在歐洲頂級聯賽擔任先發主力，4年前的當家門神羅梅羅，本屆在23人名單公布後因膝傷開刀缺陣，頂上先發的卡巴耶洛只是英超切爾西的替補門將，果真出了大包。

梅西又槓龜 晉級難度高

失誤丟球後，桑保利在15分鐘內用完3個換人名額，把攻擊好手伊瓜因、帕文、狄巴拉全推出，上半場多在右路牽制、拿球不多的梅西也奮力反撲。可惜屢攻不下，第80分鐘反遭克國隊長莫德里奇遠射破門，終場前拉基提奇錦上添花，阿根廷3球慘敗。

這也是「藍白軍團」自1958年以1比6不敵捷克斯洛伐克以來，在世足所吞下的最大慘敗，該屆他們首次在小組賽就遭到淘汰。阿根廷想要晉級16強，最後一役一定要擊敗奈及利亞，他們過去4次世足對戰都取得勝利，不過去年11月友誼賽卻以2比4輸給「非洲雄鷹」。

(中國時報)