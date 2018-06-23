蘿蔔看世足－梅西又沒戲 阿根廷教頭難辭其「舊」

2018年06月23日 04:11 中國時報 李弘斌

阿根廷首戰遭冰島逼和，總教練桑保利次役變陣為過去他愛用的3後衛陣型，彷彿情場失意想起「舊愛還是最美」。然而，桑保利似乎忘了此前為何棄用3後衛，就像回頭擁抱舊情人，當年分手因素卻沒改變，結局可想而知。

3後衛曾是桑保利揚名立萬的法寶之一，他在2012至2016年執教智利國家隊，就是以3後衛為主體，全線壓上前場高壓拚搶，讓「南美紅魔」憑「窒息式」攻擊在2015年稱霸美洲國家盃，贏得隊史大賽首冠。

桑保利去年接掌阿根廷兵符，11月友誼賽2比4不敵奈及利亞後，決定放棄「舊愛」3後衛，原因就是後衛速度太慢，就是這支阿根廷隊陣容上的罩門之一，壓上搶攻留下背後的廣大空間，遭反快攻的風險太高，只好轉為以4後衛為主。

阿根廷後衛在俄羅斯就變快了嗎？答案當然是No，於是桑保利對克羅埃西亞變回3後衛，無異是自尋死路。門將卡巴耶洛的嚴重失誤，只是引發潰堤的導火線而已。

阿根廷陣型拉得太開，讓隊長梅西（中）在前場孤立無援。（路透）

看看阿根廷此役彆腳的3-4-3，知道後衛太慢所以不敢壓上，陣型前後的距離拉得太遠，鋒線的梅西、阿圭羅孤立無援，前場人數有限要壓迫拚搶卻無法連動，只能打打游擊；中場中路欠缺進攻創造力，邊路拉開寬度卻退防不及。比賽踢得支離破碎，上半場僅兩次射門，豈是阿根廷應有水準？

當然，阿根廷目前是缺好門將，卡巴耶洛的低級失誤似乎不能責怪教頭。但明知這條防線的水準不夠，後衛和門將面對壓迫拚搶還屢屢短傳導腳，不肯「安全第一」放棄球權。如此戰術要求間接導致卡巴耶洛傳球失誤，桑保利難辭其咎。

阿根廷門將卡巴耶洛的低級失誤，根本原因是後場有太多危險的短傳導腳，這點桑保利也難辭其咎。（美聯社）

這支阿根廷要怎麼踢？桑保利一直沒有明確方向。而阿根廷在本屆世足前沒有像樣的熱身賽，宰海地只能聊以自慰，受邀去耶路撒冷踢以色列，無練兵作用更淪為政治宣傳工具，後因巴勒斯坦嚴重抗議而取消，足協有嚴重疏失，也讓阿根廷雪上加霜。

更令人憂心的是，於1995至2007年間5奪U-20世青冠軍的阿根廷，新血培養已經陷入停滯，一支欠缺頂尖門將、中後衛、邊後衛與中場的隊伍，縱有華麗前場也是枉然。這支阿根廷就算還能僥倖晉級，最遠也就是走到16強，賠上了梅西，未來更是一片茫然。（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)