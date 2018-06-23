林為洲自做民調 大勝楊文科

2018年06月23日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

新竹縣長一役國民黨日前通過徵召副縣長楊文科參選，讓立委林為洲自嘲「被做掉」。根據昨天公布自做民調結果顯示，林為洲的支持度為58.02％，大勝楊文科的41.98％；且在林為洲、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩「三強鼎立」狀況下，林為洲仍贏第2名的徐欣瑩11％。

捉對三強比 都贏楊徐

林為洲辦公室委託艾普羅民調公司執行的民調，由辦公室主任楊文志及艾普羅公司協理游彩玲當場拆封，結果林為洲支持率58.020％，勝過楊文科的41.980％逾16％。如果由楊文科對上鄭朝方、徐欣瑩，結果支持楊文科有21.3％，徐欣瑩則獲得18.3％支持度，鄭朝方僅4.5％；另有0.5%都支持、16.9％都不支持、38.4％無反應。

若國民黨由林為洲出戰，結果顯示28.5％受訪者支持林為洲，贏過徐欣瑩的16.8％、鄭朝方的3.8％；另有0.1％都支持、13.8%都不支持、36.9％無反應。

艾普羅民調 比照初選

艾普羅公司指出，本次民調比照國民黨初選規格，政黨對比佔85％、黨內互比則為15％，執行時間則為6月19日至21日晚間，調查方法為電話後兩碼隨機抽樣，並由人員電話訪問，合格受訪者為設籍新竹縣、年滿20歲人員，最終完成1069份有效樣本，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

對於林為洲不現身，楊文志解釋，公布民調時通常委託人較少會到現場，都是由執行單位進行說明，會後民調會呈給黨中央，希望黨中央依照制度，在8月27日前重新研議新竹縣長參選人。

林為洲解釋，未出席是因為怕敵對陣營見製造對立，而且他只是要客觀呈現民調數據，提供給黨中央參考。會不會擔心被開除黨籍？他直言，「當然不希望這樣」，這也不符合比例原則，以往慣例都是要到中選會登記後，若以無黨籍參選才會開除黨籍，現在只是提供意見給黨中央。

僅供參考 不怕被開除

國民黨發言人洪孟楷表示，22縣市參選人都是中常會全體同意通過，沒有換人的問題，期盼所有黨員支持黨提名的參選同志。對於新竹縣黨部揚言對林為洲祭出黨紀，他認為公布民調屬個人行為，不至於有違反黨紀問題；而林為洲過去賣力為黨發聲，極為稱職，期許林繼續發揮戰力為台灣監督這個荒腔走板的政府。

(中國時報)