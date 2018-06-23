姚立明扭曲事實 文大譴責

名嘴姚立明（小圖）為文大宿舍爭議上電視質疑學生說謊，遭網友一面倒炮轟，校方甚至不排除協助學生提告。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

綠營持續追殺侯友宜妻子租給文化大學的大群館宿舍，政論節目《新台灣加油》並邀請范姓館長現身說法；疑似因為沒有配合批判大群館住宿品質，導致節目方之後又邀了名嘴姚立明，質疑學生說謊。影片公布後，網友一面倒炮轟，批評姚曾是文化的老師，過去從不幫學生爭取相關權益，如今為了選舉跳出來，連學生都不放過。

文化大學宿委會昨日傍晚也發出聲明回應：「至表遺憾」，並強調此並非為人師長者應有之作為，已涉及濫用媒體公器，校方不排除協助學生提告。

文大宿委會表示，范同學於錄製過程，均依照事實陳述，其發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只是一時間忘記扣除寒暑假期間，卻被該節目來賓姚立明教授質疑是「故意說謊」，「本會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，要求姚教授對此道歉，還給范同學一個清白。」

三立《新台灣加油》20日主打大群館學生居住空間狹小，但住宿生卻在節目表示，同學比較外面的租屋價格後，覺得大群館的收費還好不算高，而且外面有些租屋處空間更小。但這樣的說法顯然不如製作單位預期，結果節目下了標題：「怪！學生向節目抱怨宿舍小窄，但上火線怎噤聲？」來質疑女學生。

之後節目方又找來曾任文大副教授的姚立明「糾正」學生說法，「那兩個女生有些地方沒講對，可能是不是故意說謊我不知道」、「她昨天說1萬8200元是1學期、6個月。其實不是，她們暑假期間是要搬出來的，要扣掉，然後你暑假期間因為有暑修，或你要幹嘛，你要申請我繼續住，還要另外繳錢。」

節目主持人在旁附和「說謊?」，節目標題則打上：「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊。」

但影片放上網後，網友痛批姚立明和節目方，「你自己以前不就是文化的老師，學校的學生宿舍有問題，你以前怎麼不靠北學校去簽不平等條約？你以前有幫學生爭取過住宿的權益？為了選舉連學生都不放過，你還配為人師表？」

(中國時報)

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