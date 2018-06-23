新聞透視－團結派系失民心 藍在竹縣怎麼贏

2018年06月23日 04:11 中國時報 季節

國民黨籍立委林為洲不滿黨中央在地方壓力下變更遊戲規則，將縣長初選由全民調改為徵召副縣長楊文科，於是委請民調公司持續做民調，卻被縣黨部主委陳見賢揚言黨紀處分，十足「欲加之罪何患無辭」。如果屈從派系而不講民主、沒有原則，縱然派系團結了，卻終將喪失民心。

新竹縣選舉人數約40萬，近三屆縣長選舉投票率都是7成左右，今年呈三強並立之勢，至少需10萬票才能贏。2009年縣長選舉，在三足鼎立下，國民黨提名的邱鏡淳以97151票險勝。

然而2017年時，國民黨在新竹縣的黨員，即便包括未交黨費暫時無法實行黨權者，也才2萬人。換言之，國民黨想要贏得新竹縣長寶座，絕不可能只靠黨員，或者傳統派系，尤其近年外來人口激增，選民結構早已改變。

可是當國民黨中常會和新竹縣黨部以「人和」反對林為洲，改徵召楊文科後，林為洲的民調依然領先楊文科一大截，這說明了黨意和整體民意的落差。

試問如果因為要贏得黨部和派系認可，硬是提名曾被彈劾的參選人，甚至連做民調的權利都要剝奪，反讓本來挺林的選民，對國民黨的朝令夕改、因人設事、缺乏民主素養的不滿爆發，不投或甚至改投其他候選人的話，國民黨有甚麼理由勝出？

團結不等於一言堂，中常會和縣黨部先出爾反爾，改變遊戲規則，林為洲作為當事人，在8月27日中選會受理候選人登記前，用客觀民調方式做證據，表達訴求，難道不是一個黨員或民主國家公民的基本權益？楊文科可以改變提名方式，在登記之前，中常會難保不會再髮夾彎？

2016年大選，百萬曾投藍民眾不出來投票，證明他們高度不受控制，國民黨不可不慎思明辨，屈從地方派系、箝制黨內言論自由可能帶來什麼樣的後果。

(中國時報)