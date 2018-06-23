搏感情 厚友誼喝交杯茶

國民黨新北市長參選人侯友宜22日上午舉行「厚友誼」記者會，侯友宜（右）與在場民眾互動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

侯友宜有「厚友誼」！在22日推出「厚友誼」宣傳小物及同步上線的活動官網「厚友誼逗陣行」活動中，5月底和侯友宜一起調製「友誼茶」的金山青農王御庭，更是特地帶來友誼茶和侯友宜「交杯」，象徵友誼長存；帶領侯友宜踏入刑警之路的「師傅」張本宜，雖中風仍拄著柺杖前來參與。

侯友宜表示，他取名「友宜」，源自父母的教育理念，「在家靠父母、出外靠朋友」、「做朋友就是要搏感情、重友誼」，所以「重情重義重友誼」是他為人處事的原則，「所以我很喜歡人家叫我『厚友誼』」。

侯友宜競選總部22日推出布條、迷你桌旗、貼紙3款宣傳小物，活動官網「厚友誼逗陣行」也同步上線。昨日會場中也聚集侯友宜過去不同階段所結交的朋友們，例如板橋後備憲兵協會理事長陳憲禎、甘樂文創創辦人林俊丞、「神將靴」侯槮佑夫婦、嘉義同鄉會全國總會長蔡銘桐、許明森、雲林同鄉會理事黃秀玉等，都到場送上祝福。

今年5月底拜訪的寧靜海香草園青農王御庭，特地帶著當時與侯友宜一起調製的「友誼茶」香草配方共襄盛舉。侯友宜當場再次跟王御庭一起「交杯」，象徵友誼長存。

帶領侯友宜踏入刑事警察這條路的「師傅」張本宜昨天也來了，綽號「阿本」的張本宜，9年前因為中風提早退休，但他仍然拄著柺杖前來參與記者會力挺。

(中國時報)

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