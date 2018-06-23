一度不給丁、姚上台 柯挨轟濫權

2018年06月23日 04:11 中國時報 張潼 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台北市木柵區農會22日晚間舉辦「木柵綠竹筍美食饗宴」，不過卻傳出市府不讓藍綠市長參選人丁守中、姚文智上台致詞，也獲北市產發局長林崇傑證實，2人昨上午同聲痛批柯市府濫用行政職權，市長柯文哲否認後，北市府態度丕變，丁、姚昨晚出席活動都被邀請上台。

木柵農會上周辦活動，北市副市長陳景峻、丁、姚均上台致詞，但事後傳出林崇傑要求農會22日活動不可再讓丁、姚上台。林崇傑解釋，這是議會的要求不是他，歷年共識都是競選期間參選人不上台講話。

丁守中昨反駁，議會根本沒這樣要求，是林崇傑「胡扯」，柯文哲下令，林就去執行，分明是濫用行政職權，過去他當立委時，關注台北市農產運銷，受邀參加這類活動也沒有限制，是柯文哲對選情感到緊張了。

市議員王鴻薇也抨擊，議員參選人出席選區活動都可以上台，哪來議會決議不准市長參選人講話？明明是柯P小氣、林崇傑拍馬屁，又栽贓給議會。

丁守中批評，柯文哲自己說很多人到了選舉就會怪怪的，事實證明柯就是最好的例子，這次對選情急了，就濫用職權限制，有更多參選人願幫忙推廣綠竹筍是好事，證明白色力量也有濁流，柯P就是濁流。

姚文智也說，台灣民主化多年，即便國民黨執政也不會做這樣的事，如今柯卻透過市府行政組織掌控、回報選舉情形，令人百思不得其解，標榜市政透明的柯市府，實際上是在走回頭路，而且愈走愈回去。

對此，柯文哲先是否認濫用行政職權，接著解釋會產生爭議是因議會現任議員常希望活動過程中，只邀現任者上台講話、別邀參選人，這是一種默契，以免被現任議員罵，但他已經告訴產發局，若是受邀出席別人活動，就客隨主便、人家方便就好；他最後表示議員參選人就不邀上台，市長參選人沒有這問題。

(中國時報)