空汙法霸王條款 下周決生死

立法院朝野黨團22日第六度協商《空氣汙染防制法》修正草案，對關鍵條文仍未達共識。北區反禁二行程聯盟22日前往立法院群賢樓外陳情，高舉「政府違憲，2T無罪」的標語表達不滿。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨立法院黨團書記長李彥秀（右三）與多名黨籍立委舉行記者會，質疑民進黨是「打假球」。（陳信翰攝）
空汙法爭議條文一覽表

《空氣汙染防制法》修正草案協商再度破裂，剩下9條無共識的爭議條文，包括被視為「霸王條款」的環保署實施空汙總量管制應當「會同」或是「會商」經濟部等內容，朝野政黨仍舊是各持己見。下周一將有最後一次的協商機會，若再破局將直接進入院會表決。

會同或會商 各持己見

近年來台灣各地空氣汙染加劇，尤以中部地區為甚，適逢年底地方大選將至，預料空汙防治將成為選戰焦點，左右中台灣選情。《空汙法》被執政黨列為上會期優先法案，不過審議時朝野難以達成共識，才會留到臨時會才處理。

立法院長蘇嘉全昨天早上第7度召開《空汙法》協商，只是關於被視為「霸王條款」的環保署實施空汙總量管制應當「會同」或是「會商」經濟部，朝野政黨仍舊是各持己見。

《空汙法》現行條文第12條明訂，關於總量管制之規定，應於建立汙染源排放量查核系統及排放交易制度後，由中央主管機關（即環保署）「會同」經濟部分期分區公告實施。環保署說明，考量本次修法是為了解決社會對空氣汙染的疑慮，為避免增添其他問題，因此維持現行「會同」經濟部公告方式辦理；在野黨團則堅持要改為「會商」。

管制或放寬 在野質疑

民進黨立院團總召柯建銘協商時表示，未來訂定總量管制後，經濟部要負擔幾百億元的經費預算，如果沒有「會同」，經費預算怎麼編？

不過國民黨團書記長李彥秀仍質疑，像是整體抵換機制，讓財團可以花錢製造更多空汙，「這邏輯不是非常荒謬嗎」？還有當國家缺電時，燃氣發電排放可以沒有上限、環保署與經濟部會商排放總量管制的「霸王條款」等，幾項關鍵條文黨團將堅持要求環保署退讓。

藍委盧秀燕則直言，行政院版本好大膽，竟容許電廠可以因應所謂「緊急事項」，不受《空汙法》空汙排放量之限定，「請問《空汙法》到底是要管制空汙，還是放寬空汙？」若讓這一條通過，等於同意行政院、民進黨，讓電廠公然合法排放空汙不受限制，對這項條文將堅決反對。

昨天朝野協商雖破局，無法三讀通過《空汙法》，不過仍達成共識，將無爭議的條文進行二讀逐條討論，宣讀後均通過，有爭議的9條條文則先保留，並未如預期的上演表決大戰強行闖關。

(中國時報)

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