藍批打假球 綠嗆抹黑

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中國時報
楊佳穎、／台北報導

國民黨立法院黨團昨日舉行記者會，高喊「搶救空汙、民進黨打假球」等口號，質疑蔡政府意圖在空汙修法諸多關鍵條文大開後門、暗助財團；黨團書記長李彥秀更指出，幾個關鍵條文若環保署不修正，台灣空汙問題沒解決，反而製造更多空汙。民進黨團幹事長何欣純則回擊，指國民黨立委誇大其辭、隨意抹黑。

國民黨立委江啟臣則批評，民進黨修《空汙法》「打假球」，且執政至今兩年，連蔡英文總統還想把空汙責任、能源政策問題怪給馬前政府；若用這種「馬維拉」心態處理空汙，民眾無法接受、令人不齒。

江啟臣指出，修正草案中爭議最大的，就是環保署實施空汙總量管制應「會同」經濟部，的「霸王條款」，該負責的環保署居然不敢扛責，還要找其他單位來背書，乾脆以後主管機關不要寫環保署，就寫經濟部，「連這個立場都不敢跳出來承擔，要叫大家如何相信你有這個意願與決心要處理空汙問題？」

針對開後門、圖利財團等指控，民進黨團幹事長何欣純則澄清說，國民黨立委誇大其辭、隨意抹黑，修法是要考量供電穩定、改善空汙兩個面向，執政團隊必須要提出能落實且周延的法律規定，這才是負責任的修法。

何欣純強調，這次修法中只有規定，在穩定供電的前提下，發電方式要有跨部會的調解，相關作法也不會增加空汙，「缺電時燃煤發電絕對不會無上限。」

(中國時報)

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