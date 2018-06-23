國旅卡付水電費 政院卸責否認

2018年06月23日 04:11 中國時報 張理國 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

外傳7月1日起國民旅遊卡將可付水、電、瓦斯費，引發炮轟！行政院昨一方面澄清沒有這些項目，另一方面卻緊急通知交通部觀光局，要求觀光局通知收單銀行，把水、電、瓦斯代碼撤除，並試圖把責任往下推。

據悉，放寬國旅卡使用範圍是行政院的決定，觀光局只是執行單位，審查店家是否符合國旅卡使用資格，行政院昨發現出包後，要求觀光局通知銀行撤除水、電、瓦斯項目，並指定觀光局對外說明，撇清責任。

觀光局官員透露，此次國旅卡放寬採負面表列，排除珠寶與八大行業，其餘業別都可以使用，但仍須先申請成為特約商店，人事行政總處當時並未對水、電、瓦斯費等提出異議，因此觀光局並未撤掉，昨才接到政院通知。

行政院發言人徐國勇澄清，這次是放寬特定商圈內與觀光有關的商店也可以申請，但要經過核准才能成為國旅卡簽約商店，台水、台電、瓦斯公司怎麼可能成為國旅卡特約商店，「你出去玩會買瓦斯嗎」？還說搬家可以用、醫美可以用，「可能嗎？用膝蓋也知道！」絕對不是各行各業包括洗衣消費也可以用國旅卡。

行政院人事行政總處發言人蘇俊榮表示，可以使用國旅卡的商店，一定要有特約審核機制，不見得負面表列以外的商店都可以消費，重點在於經過審核；至於外傳人事總處打電話要求觀光局把「信用卡行業別與國民旅遊卡適用行業別代碼分類對照表」中4900水、電、瓦斯代碼撤除，蘇俊榮說，本來就不是對照表上的行業都可以刷國旅卡，必需經過申請核准才能刷。

觀光局昨晚也發出聲明，強調電、瓦斯費等非屬一次性消費，不適用休假補助費請領原則，該等事業無法申請成為國旅卡特約商店，自然也不可能使用國旅卡繳費。

人事總處說，放寬自行運用額度8000元的使用業別後，除了珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別均可申請成為國民旅遊卡特約商店。這樣的修正，整體而言將有助帶動國內消費。

(中國時報)