7月10日大法官首開說明會

2018年06月23日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

去年3月監委仉桂美、劉德勳在監察院院會提案經全體監委同意後，對《不當黨產條例》聲請釋憲，司法院大法官會議創下首例，決定在7月10日召開憲法法庭，由監察院及行政院代表出席，進行是否受理釋憲審查說明會，再決定是不是要受理該件釋憲聲請案。

《不當黨產條例》公布實施後，監察院受理人民陳情，發現適用法律有疑義，調查後認為「採用違法手段追求正義，正義不會因而實現」，監院的糾正或彈劾權也無法解決問題，因此尋求根本之道，以機關名義對《不當黨產條例》聲請釋憲。

大法官會議認為，監察院得否適用機關聲請釋憲？監察院釋憲聲請是行使何種職權，又如何適用政黨及其附隨組織《不當取得財產處理條例》的規定？聲請受理與否對憲法權力分立的運作有何意涵？這些法律爭議點仍有待釐清，因此決定由15名大法官共同開庭討論。

這種大法官會議的說明會，是討論是否受理釋憲聲請案，以往都採不公開方式，這次為了彰顯司法透明及公正性，大法官們決定在憲法法庭召開，聲請人監察院須派代表參加；黨產會的主管機關行政院也須以關係機關身分到庭。

這是憲法法庭首次對外開放審查聲請釋憲案的狀況，大法官們將以法庭審理方式審查本件聲請案，也開放民眾到場旁聽。

(中國時報)