台開新階段 加速活化資產

台開新任總經理邱于芸（右）22日與董事長邱復生（左），父女一起出席股東會。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

台開民營化後10年來資產總值翻倍躍升、連續獲利，去年獲利甚至較前1年成長逾9成，台開董事長邱復生指出，邁向下一階段，首要任務是讓更多新血加入，今年到明年的重點目標，則是透過資產增值變現，滿足股東期待。

提升獲利 幫股東賺錢

「現在是非典時代，不能用過去的經濟學理來期待，須破壞式創新，為此，台開需要更多年輕人才加入！」邱復生指出，台開今年到明年重點目標就是，讓資產增值、變現，已取得建照的開發案盡快完工，並推動資金優化、資產活化，以後就是從金融資產角度如REITs（不動產投資信託）來發展活化。

台開總經理邱于芸指出，經營公司是要讓員工、股東對公司有期待，而非創造家族財富，對成立逾50餘年的台開來說，未來成長的DNA中，需要有一個空間，去連結年輕世代對台灣土地的看法。

邱于芸表示，台開未來短期3到5年營運策略，首階段將土地資產變成更有價值的資本，第二階段是公司會有更多的住戶與會員加入，第三是專案管理建立後，會有更多開發能力拓展至其他土地開發專案。

建案開發 半年內開工

她強調，正在接觸了解國外基金的運作，國外強調3～5年內回收成本，在風險控管下，對中長期報酬有一定期待，期能吸引作中長期投資。

面對土地開發也將隨時代與產業轉變，邱于芸指出，希望能為台開注入更多國際能量，針對已取得建照的開發案，如新竹新埔、花蓮洄瀾灣等園區，盡速在半年內開工，後續就是房產建設陸續完成，滿足員工的投入心血與股東期待。

女兒接棒 給年輕人做

對於女兒邱于芸出任台開總經理，邱復生指出，主要因獨董們舉薦她來服務，自己也認為確實應該讓年輕人來做，台開重大開發案經過文化、科技加值，取得建照後是新階段的開始，正好交給年輕的一代來做。

台開去年營收7.68億元，較2016年2.93億元，成長1.62倍，稅後淨利4.75億元，較前年成長91%，EPS為0.63元。花蓮洄瀾灣園區目前有日出山莊與主題旅館取得建照，新埔雲夢山丘則有SA酒店式公寓、Villa3、東側溫室餐廳等拿到建照。至於取得使照、台灣首間貨櫃星巴克，預計於第3季開幕。

(中國時報)

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