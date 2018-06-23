跌破眼鏡 離岸風電競價最低2.2元

2018年06月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

離岸風電競價昨日開標，北陸電力與玉山能源、沃旭等2家開發商，共4個風場獲選，令外界跌破眼鏡的是獲選競價價格為每度2.2245元至2.5481元，不僅低於目前陸域風電2.8元，也低於台電現今平均電價2.6元。業者不諱言，這結果可謂為積極發展離岸風電的亞洲市場投下震撼彈。

經濟部長沈榮津日前表示，競價廠商與遴選最大的不同是，不必配合建立本土供應鏈、基礎設施，成本較低，每度價格應可低於5元。昨日面對結果，沈榮津滿面笑容透露，這次競爭真的激烈。

經濟部昨日完成離岸風電場址競價開價作業，並邀請競價廠商全程參與，計有7家開發商、12個離岸風場爭取1664 MW競價容量。結果出爐後，部分業者面色凝重步出會場，也有業者認為價格有夠誇張。今年度離岸風電躉購電價約為每度5.8元，這次得標價不只低於其一半，也低於目前陸域風電價格。據瞭解，這次價格較具競爭優勢、排名前半廠商，廝殺相當激烈，多壓在每度3元以下。

而得標風場包括北陸電力（NPI）與玉山能源的海龍二號及海龍三號，以及沃旭的大彰化西南與大彰化西北風場，預估在2024至2025年完工併聯。其中海龍二號獲配容量232MW，得標價格每度2.2245元；海龍三號獲配容量512MW，得標價格每度2.5025元；大彰化西南獲配容量337.1MW，得標價格每度2.5480元；大彰化西北獲配容量582.9MW，得標價格每度2.5481元。

這次競價沃旭取得920MW併網容量，加計遴選併網容量，總獲配1820MW，可說是最大贏家。沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文指出，2年前沃旭來台投資，在台北設立亞太總部。如今獲得大彰化離岸風場在2025年的併網容量，代表沃旭擁有堅實基礎，可以進一步拓展在台據點。

沃旭不諱言，當初透過遴選取得900MW併網容量，擁有相對高的躉購電價，有助於建立本地供應鏈並使其更加成熟，且可預見至2023年進一步投資時，當時風機技術提升、運維成本及風險也都顯著降低，經謹慎評估才會開出這個價格。

市場人士分析，以2009年台灣初發展太陽能發電時的躉購價每度逾10元，離岸風電價格由之前遴選時的5.8元降至競價的2.2245元至2.5481元，確實降很大，但距2024至2025年完工併聯還有6至7年。

(中國時報)