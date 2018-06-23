台股下周尋求半年線支撐

2018年06月23日 04:11 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

台股本周接連摜破11,000點及10,900點，下周面臨季線及半年線保衛戰。從美元指數大漲、外資期現貨同步偏空、台積電除息指數蒸發近70點、中美貿易戰7月6日前情勢不明等4大因素來看，法人對下周盤勢偏保守，但歐股昨日反彈，後續仍要看周五美股表現。

元大投顧昨日發布最新台股投資策略，認為目前「前景不明朗；後市轉趨波動」，元大投顧指出，雖然關稅清單對大部分台灣產業近期影響有限，但重要的是觀察美國對中國大陸7月6日課稅日後發展，目前對台股目標指數維持10,900點。

美股4大指數同步收大跌，亞洲主要股市除了近日跌幅較深的陸股展開反彈外，日韓台股等都以小跌作收。台股尾盤不給力，收在10,899點，本周加權指數連接失守11,000及10,900點，市場對台股後市多偏向保守。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台積電下周一除息8元，指數蒸發69點，但預期有機會展開填息，半年線10,868點可望有效支撐，此外，中美貿易戰情勢膠著，外資整體對台股仍維持在近百億元賣超，預期下周台股下緣為10,800點，上檔為11,900點。

凱基投顧董事長朱晏民也認為，台股下周將呈現弱勢整理，主因蘋果拉貨潮將延後到7、8月，市場仍在消化中美貿易戰的利空訊息，不過，從過去美股只要大跌，美國總統川普態度就會軟化，美股大跌可說是貿易戰「保護傘」，因此不致於造成全球股市大災難。

台積電下周一除息8元，指數蒸發69點，台股能否守住季線10,880點及半年線10,868點，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，外資在期現貨作空，在期貨淨多單已降至3萬口以下，台積電下周填息力道將攸關台股多空去向。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國升息，歐洲將終結量化寬鬆，國際資金由歐洲及新興市場流向美國，短線外資回頭機會低，然產業基本面未改變，後續靜待籌碼沉澱後，仍有反彈機會。

(中國時報)