尖峰時段上國道 將貴到有感

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

未來在尖峰時段上國道，通行費更貴了！交通部昨預告修正《公路通行費徵收管理辦法》，刪除差別費率上限值不得高於標準費率2倍的規定，為國道實施差別費率鋪路。交通部強調，現在僅先修法，未來詳細做法或實施時間，目前都沒有規畫。

交通部2014年曾在國道5號試辦「尖峰加價5成、離峰減價5成」的差別費率，但成效不佳，專家、學者們事後一致認為，差別費率的幅度太小，換算金額一趟多花不到30元，用路人根本無感，反而是多花錢繼續塞車。

交通部昨預告修正《公路通行費徵收管理辦法》，取消差別費率的2倍上限，未來將沒有天花板限制。也就是說，未來國道的尖峰時段、路段，可能出現3、4倍，甚至更高的費率，強迫車流移轉。

交通部說明，實施差別費率具有將尖峰時段、路段交通量轉移至離峰時段、路段或其他交通工具的效果，並減輕道路壅塞，考量目前高速公路實施電子計程收費，已無過去人工收費收取回數票不具彈性且不便利限制，2倍標準費率為差別費率上限，無法彰顯差別費率疏導交通效果，因此有修正必要。

高公局副局長吳木富解釋，早期國道收費是以人工收回數票的方式，為避免收費高得離譜，所以訂出2倍的上限；而過去每30、40公里才碰到一個收費站，如今改用里程來計費，可以調整哪個路段貴、什麼時候貴，概念有很大不同，2倍也未必是讓民眾有感的方式。

吳木富指出，拿掉2倍天花板的做法，是讓現在的電子收費更有彈性，不被法令綁死，有利繼續推動差別費率。被問到未來國道收費是否會出現比2倍更高的費率，吳沒有正面回應，僅再次強調「以後會更有彈性」。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰認為，拿掉2倍費率限制是好的開始，代表交通部未來有更多手段管理國道，但政府必須拿出數據說服民眾漲價有理，且不能只想著提高費率，在離峰也該提出折扣。

(中國時報)