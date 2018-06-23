2018年06月23日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

文化大學近日召開董事會，原本擔任文大董事的潤泰集團總裁尹衍樑，主動遞出辭職公文，並獲得董事會同意；前校長李天任是否回任，教育部日前已表達不予通過，董事會決議撤回此案，校長一職仍由文大教務長王淑音代理。

文化大學董事會發言人、律師張少騰表示，文大18日召開董事會，討論的議案主要有4項，其中包含前校長李天任是否回任、校長遴選事件的後續因應、107年度學校預算以及校務中長程計畫報告。

原本擔任文大董事的尹衍樑，8日便向董事會發出辭職公文，董事會在11日收到該文，並在18日召開董事會當天，確定通過尹衍樑辭職，對此，張少騰說，尹衍樑並未在公文中說明辭職理由，只表明不願意再擔任文大董事，即辭去這項職務。

文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為新任校長，原訂今年2月上任，但過程風波不斷，教育部無從核備，校方4月23日召開董事會，會中決議讓前任校長李天任回鍋，隨後也將此案呈報教育部，但教育部並不同意，董事會因此在18日再度作成決議，依照教育部規定辦理，撤銷李天任回任的提案，校長一職仍由教務長王淑音代理。

至於校長遴選事件，文大董事長張鏡湖與董事會依舊希望重啟遴選，張少騰則說，關於校長遴選後續的因應之道，校方會持續與教育部溝通，但教育部作為主管機關，校方會尊重教育部決定。

在前大法官林國賢、薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、袁興夏、張冠群、尹衍樑辭去董事職務後，文大董事目前剩下6人。

(中國時報)