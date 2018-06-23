跨大西洋貿易戰 恐將升級

2018年06月23日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟對美進口產品課徵報復關稅一覽表

歐洲聯盟（歐盟）自22日零時（台灣時間22日上午6時）起，對美國波本威士忌、牛仔褲和重型機車等價值達28億歐元（約台幣985億元）的產品課徵報復性關稅，反擊美國加徵鋼鋁產品關稅，跨大西洋貿易戰從口水戰變成實際行動。正當美國與中國大陸貿易衝突不斷升高之際，歐盟又對美國展開報復，金融市場擔憂恐拖累全球經濟，國際股市將更加動盪不安。

美國6月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別加徵25％和10％關稅。歐盟不甘示弱，針對價值28億歐元的美國貨課徵報復性關稅。歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯指出，擁有28個成員國的歐盟「別無選擇」，只能在「美國單方面和不合理的決定」後，採取課稅手段。

恐拖累全球經濟

根據歐盟統計，美方的關稅措施可能對價值約64億歐元的歐盟出口產品造成影響。為實現貿易再平衡，歐盟對28億歐元美國產品加徵關稅只是第一波，尚有36億歐元的貿易反制措施將在日後實施。瑞典北歐斯安銀行（SEB）首席經濟學家博格奎斯特說：「我們已處於貿易戰…這場貿易戰正在不斷加溫。」

川普3月宣布將對進口鋼鋁產品分別課徵25％和10％關稅，關稅措施於3月23日正式生效。歐盟、加、墨曾暫時豁免，但美國後來又決定對這3個經濟體加徵關稅。

歐盟的報復清單包括農產品和鋼鐵製品。被歐盟課徵25％關稅的美國產品有菸草、哈雷機車、蔓越莓、花生醬。對美國進口的鞋襪、部分服裝和洗衣機則徵收50％關稅。床單、男士皮鞋、眼部彩妝和唇膏也上榜。

除了歐盟，加拿大將從7月1日起對總值約128億美元的美國商品徵收報復性關稅，報復清單包括鋼鋁產品、楓糖漿、威士忌、橙汁等。墨西哥已於6月初對部分美國商品開徵最高稅率25％的關稅，蘋果、豬腿肉、奶酪、鋼鋁產品等均在清單上。

另外，土耳其自本月21日起對從美國進口的22種商品加徵總額為2.67億美元的關稅，產品包括煤炭、紙張、核桃、杏仁、菸草、威士忌、汽車、化妝品、機械設備和石化產品等。印度將從8月4日起提高部分美國農產品和鋼鐵產品的進口關稅。由於美國加徵印度鋼鋁關稅將對印度造成約2.41億美元的影響，印度將採取等額報復行動。

川普威脅汽車徵稅20%

川普22日透過推特威脅，將對所有歐盟進口的汽車加徵20％關稅。分析家指出，歐美貿易爭端升級成全面貿易戰的風險加劇，特別是川普若兌現對歐盟汽車業開徵關稅的威脅，美國與歐盟之間的貿易摩擦恐將進一步升級。

(中國時報)