吳伯雄公祭伏羲 盼兩岸和平

2018年06月23日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

國民黨前主席吳伯雄、戴美玉伉儷，在天水獻祭伏羲氏後，題寫墨寶留念。（吳伯雄辦公室提供）

2018（戊戌）年公祭中華人文始祖伏羲大典，22日在甘肅天水舉行，中國國民黨榮譽主席吳伯雄、前國民黨文傳會主委李建榮等台灣嘉賓出席。吳伯雄會後受訪時表示，兩岸之間一定要和平，不要戰爭，這是國民黨一貫的主張。

由大陸國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會和甘肅省人民政府主辦，天水市委、市政府承辦的2018（戊戌）年公祭中華人文始祖伏羲大典，今天22日在甘肅天水舉行，第29屆中國天水伏羲文化旅遊節也隨之開幕。

吳伯雄在典禮結束後受訪表示，今天能向中華人文始祖伏羲氏致敬，也是對中華文化的肯定，兩岸血濃於水，兩岸之間一定要和平，不要戰爭，讓兩岸人民和平安樂生活，他說這是國民黨一貫的主張。

在祭祀活動前，大陸政協副主席、台盟中央主席蘇輝、甘肅省省長唐仁健、國台辦副主任龍明彪向吳伯雄致意，陪同吳伯雄的隨員包括中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮、林永瑞、葉景成、曾文昌、黃鴻鈞等人。

伏羲是中華民族的「人文始祖」，位居「三皇之首」、「百王之先」。伏羲創曆法、教漁獵、馴家畜、烹事物、定婚嫁、造書契、制琴瑟、創八卦，對中華民族的文明進步和發展作出了巨大貢獻。

伏羲文化作為中華民族的本源文化和中華文明的重要源頭，充滿了創造精神、奉獻精神、和合精神。在伏羲精神的引領下，天水這塊大地上先後產生了伏羲文化、大地灣文化、先秦文化、三國文化、石窟文化，這些歷史告訴人們，天水不僅是尋根問祖的聖地，更是觀光旅遊的勝地。

天水公祭伏羲由來已久。近年來，為弘揚中華傳統文化，打造世界華人尋根祭祖聖地，1988年天水市政府恢復了公祭伏羲大典，同時舉辦首屆中國天水伏羲文化旅遊節，至今已成功舉辦了28屆。

(中國時報)