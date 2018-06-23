梅蘭妮亞訪移童 外套搶走焦點

2018年06月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國川普政府對非法移民的「零容忍」政策引發爭議。日前發布聲明指「討厭見到兒童與家人分離」的第一夫人梅蘭妮亞，21日突然前往德州收留中心探視移民兒童。她穿的外套印有「我真的不在乎」字樣，引發熱議。但發言人說，這只是一件外套，沒別的意思。

梅蘭妮亞準備搭機前往德州時，身穿卡其布橄欖綠外套，背部用白色筆刷字體寫著「我真的不在乎，你呢？」（I don’t really care，do u?），照片迅速在網路上瘋傳。與此同時，白宮正盡力平息各界對拆散移民家庭政策的不滿。

梅蘭妮亞的發言人葛里山說，這件外套「沒有隱含什麼訊息，就只是一件外套。在今天訪問德州這趟重要行程後，我希望媒體不會把焦點放在她穿了什麼」。網路流傳各種臆測之際，葛里山稍後推文說，「#她在乎#這不過是一件外套」。外套由西班牙時裝品牌颯拉（Zara）販售，售價39美元（約台幣1180元）。

不過，川普總統對此卻有截然不同的解讀。川普在梅蘭妮亞返回白宮後不久推文說，「外套背面上的『我真的不在乎，你呢？』，是針對假新聞媒體」，「梅蘭妮亞知道他們有多不老實，而她確實不再理會他們」。

梅蘭妮亞抵達德州麥卡倫時，換下這件具有爭議的綠外套，改穿奶油色的鈕扣式狩獵風格夾克。不過返回白宮時，儘管天氣悶熱潮溼，她又穿上這件外套。

網友對這件外套議論紛紛，有人問，為何要選穿這樣的衣服？這跟她的穿搭並不相配，現在是夏天，上頭印的字也不恰當。也有人替梅蘭妮亞緩頰說，她可能真的沒那個意思。但下次應該想得更加周到。這很不尊重人，而且她也不是沒有其他衣服可以穿。

(中國時報)