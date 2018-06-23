稱北韓正在去核 川普遭打臉

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普21日在內閣會議上表示，北韓已炸毀4處大型的飛彈測試場，且平壤當局正著手展開全面去核行動。然而，這項說法遭美國國防部長馬提斯等官員打臉。長期監看北韓動態的「北緯38度」網站也表明，沒有任何跡象顯示北韓有相關行動。

川普在白宮的內閣會議上說：「他們已經停止運送飛彈，包括彈道飛彈。他們也正摧毀飛彈發動機測試場。他們正將它炸毀。他們且已炸毀大型測試場之一，事實上是4個大型測試場。」川普更指出：「更重要的是，北韓已著手展開全面非核化。」

川普認為，他與北韓領導人金正恩12日的新加坡歷史性峰會，達成了北韓立即全面去核的協議。美國有線電視新聞網（CNN）進行事實查核指出，北韓其實只是重申先前有關致力朝鮮半島全面無核化的承諾。

關於川金會後北韓在去核或摧毀飛彈基礎設施是否有任何具體的行動，美國國防部長馬提斯說：「就我所知，沒有。」他進一步表示：「這個過程才剛開始。有關細節的談判尚未展開。我不預期北韓目前會有那種行動。」馬提斯在21日內閣會議時就坐在川普旁邊。

川普在川金會後記者會曾說，金正恩承諾拆毀一處飛彈發動機測試場，然而川普當時並沒有提到具體地點。據美國官員20日指出，川普說的是北韓西部一座曾用於測試長程飛彈發動機的西海衛星發射場。

北韓並沒有提出摧毀西海衛星發射場的確切時程，甚至也未公開證實金正恩承諾要摧毀該測試場。長期追蹤北韓動態的美國網站「北緯38度」日前發布的分析指出，目前無任何跡象顯示，北韓西海衛星發射場或其他飛彈測試場將進行拆除。

(中國時報)

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