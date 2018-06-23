傳洩航母機密給CIA 軍工大老落馬

2018年06月23日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

近日大陸軍工業大老虎、中國船舶重工集團（中船重工）總經理孫波因涉嫌嚴重違紀違法下台。由於孫波落馬前5天才公開露面，到旗下子公司調研，事出突然，故相關內情引發外界熱議。俄媒披露，孫波案背後重點不在貪腐，而是他將遼寧艦所有改造數據出賣給美國中央情報局（CIA）。若消息屬實，將是大陸近30年來最嚴重的叛國事件，惟大陸官方並未透露有關案情。

中共中紀委於16日晚間發出通報指，中船重工總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

中船重工肩負大陸海軍航母、核潛艇、水面艦艇等武器裝備生產、設計等工作。身為中船重工「二把手」孫波的落馬，引起各界關注。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，大陸首艘航母遼寧號改造完成後，負責監造的中船重工總經理孫波，將遼寧號的規格及數年間經歷的更改設計和機敏資訊，都出賣給CIA。

尤其大陸首艘國產自製航母（001A型）就是依照遼寧號建造，若此，美國幾乎完整掌握大陸航母建造的技術水準。

不過，亦有分析認為，孫波落馬與航母並無關係，而是他個人違法違紀問題。據《香港01》報導，實際上孫波在業界的聲名不佳，早在2017年5月，便有消息指孫波將出事，並透露其「酷愛某貴族運動」。

中共中央巡視組在2017年巡視中船重工時也指出，該集團高層存在著「不如實報告個人事項」、「違規用人，搞小圈子」、「存在廉潔風險，高層紀律意識單薄」的事實。

如果孫波洩密案傳聞屬實，將會是自1986年，前中共國家安全部北美處長俞強聲叛逃美國之後，大陸第二大的「洩密叛國」案件。

(中國時報)