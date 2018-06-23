知高橋通車 帶動嶺東房市

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市貫通五權西路、跨越筏子溪「知高橋改建工程」今年7月中旬將可全線通車，交通便利直接帶動嶺東房市。

「知高橋」座落於五權西路交流道車流交會處，以及筏子溪瓶頸點，交通車流量大，易有塞車問題。加上過去橋梁落墩數多、阻礙通洪，常導致淹水情況，因此於104年動工改建。

歷經3年減少橋墩、抬高橋面、增加車道等防洪及交通的橋梁施工後，至今第一、二階段已完工，開放雙向部份車道通車，預計今年7月中旬將可全線通車。

改建後的「知高橋」橋墩從9處減為2處，橋面抬高，雙向車道由6線增加至8線，外加1個人行道。

受惠車道拓增利多，「知高橋」車流往返將更為順暢，嶺東交通便利性提升，房市也跟著迎來正面商機。

據了解，狹有地利之宜的嶺東特區，位處台中工業區、精密科技園區、中部科學園區形成的「黃金科技走廊」。

鄰近台74線、國道一號，有向上路、五權西路等兩條台中主要道路貫穿，且區內學區、生活機能豐富，一向是許多工業區、科技業的白粉領族、小家庭等自住客群的購屋指標。

如今隨著「知高橋」完工通車，與七期及單元二僅有一橋之隔的嶺東特區，將可更輕鬆共享雙核心生活圈地段之機能。

市調指出，嶺東特區近年房市熱絡，新成屋市場去化穩定，目前待售案量已不多，包括「君臨」、「嶺匯」、「品閣」等中小坪數、2~4房規劃，總價約一千萬元不等的產品。

而麗寶、宥全、建義等建商，今年陸續推出的預售新案則以「首購型」為主，縮小坪數、壓低總價與新成屋市場做區隔，最小甚至僅1+1房。

隨嶺東房市朝向小宅化發展，因此，區內中坪數規劃的「換屋型」產品也較稀有而搶手。

其中，屬「換屋型」規劃，位於嶺東路、文山十街口的新成屋坤悅「君臨」個案，產品主打46-50坪、大三房，戶戶邊間、四併格局、棟距採光優、樓高3.3米無壓迫，兼具高空間運用效能、實用性及適居性。

全案熱銷倒數之際，加碼釋出高樓層景觀戶、祭出誠意十足的價格優惠，就成功引發市場高度詢問。

另外，由宏亞建設推出的「嶺匯」、昌祐建設推出的「品閣」等新成屋坪數則較小，介於25~39坪，2~4房格局，每坪單價約24~32萬元。

而預售案新案「建義ATM」，個案則是規劃21~29坪、1~2房，每坪單價28~30萬元；「微笑城市」個案規畫20~36坪、2~3房，每坪25萬元起，總銷金額為35億元；「市政ONE」個案規劃26~39坪，每坪單價26萬元起。

(中國時報)