沙鹿青沐寬 強打佛州度假風

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

為了吸引自住客進駐，不少新成屋都會透過實品屋搶客，裝潢風格也更加豐富多元。

如位於沙鹿區1200坪森林度假別墅「青沐寬」個案，最近完成的佛羅里達度假風格就很吸睛。

從綠意盎然的中庭花園走進室內，迎面而來的是充滿童趣的牆面和壁爐，坐在客廳還能聆聽大自然的蟲鳴鳥叫聲，彷彿住在森林裡。

家中女主人在廚房烹調時，也可享受後院樹海風情，在「青沐寬」別墅，每個角落都是風景。

拾階上二樓，整層主臥更讓人驚艷。推開玄關門，是一座灑滿陽光的玻璃花坊。透過格柵、原木、強化膠合玻璃和各式各樣植栽，妝點了滿室的馨香。

而屋外樹形優美的光臘樹，除了巧妙的具備防止西曬功能外，當夏季午後南風吹起時，其樹影搖曳，更增添不少風情。

踏入整層主臥，首先映入眼簾的是一間小型書房，典雅的書牆和桌椅，可讓男女主人看書、品茗、賞景，還能遠眺窗外的森林綠意。

而偌大的起居、更衣室、花園陽台和泡湯池，更是男女主人下班後最佳的休憩空間。

景觀、視野永遠是最頂級的建材，「青沐寬」豐富的生態，讓住戶生活充滿幸福芬多精。

「青沐寬」個案基地位於沙鹿區福幼街，1200坪基地僅興建25戶，地下1層、地上4-5層別墅，還保留了600多坪森林花園。

戶戶地坪36坪、建坪92坪起，面寬5.4-8.15米，雙車位以上規畫，為休閒養生度假別墅。

「青沐寬」個案透過中庭花園、森林綠帶、觀景平台、「掬晴」、「映玥」雙會館，將「風 光 綠 景」引入生活，實踐生機綠建築的藍圖。

其建築外觀為天然石材，並規畫媲美七期豪宅頂級公設，包括多功能教室、交誼廳和健身房。

另外還保留了600坪森林綠帶，3棵百年老樟樹，以及步步高升的中庭花園意象，住戶可散步、休憩、運動。

當早晨的第一道陽光照進私家森林，如畫境般一日生活開始甦醒，聽見四季花開的聲音，看見大樹吐新綠，夜間還可偶遇螢火蟲飛翔，一步一景、多層次充滿故事的森林花園，「青沐寬」讓家更幸福。

(中國時報)