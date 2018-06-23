鄰近雙核心商圈 11期銷售旺

十一期重劃區利多不斷，已吸引中部建商前進推案，銷售紅不讓。圖／黃繡鳳

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中國時報
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隨著74號快速道路完工、好運來洲際宴展中心開幕等利多影響，11期重劃區已吸引中部建商前進推案，銷售紅不讓。

11期擁運動氣息濃厚的崇德、洲際雙核心商圈，且好運來洲際宴展中心於去年啟用，一樓為豪華宴會聽，三樓則是可容納3000人的室內空間，可舉辦各式會議及活動。

未來巨蛋體育館三合一運動園區，則位在崇德路與松竹路口附近，將興建1萬2000席的室內多功能體育館。

看好11期商業投資不斷，未來經濟發展可期，預售建案開價已站穩3字頭。

如基地位於823公園正對面的惠宇「Park23」個案，產品規劃地上26樓，60-80坪中大坪數格局，每坪開價35-40萬元。

去年進場總銷金額60億元的大毅「讚幸福」個案，產品規劃2-4房、鎖定年輕族群，公開至今銷售亮眼。

大毅目前更乘勝追擊，另一新案位於山西路與山西中街，規劃2-3房，30-40坪，每坪單價3字頭起跳。

洲際棒球場首排的「洲際W」個案，基地位於洲際商圈，擁有大棟距與無敵景觀，該案基地3114坪，2-4房，總銷90億元，每坪單價26-29萬元。

另首創網購及打卡優惠。整棟獨立私人會館，包含200坪用餐空間、二樓25米露天無邊際溫水游泳池還搭配SPA烤箱、整層樓健身房以及頂樓的花園步道景觀台等，還設有育兒中心等。

其中「洲際W」個案為提升社區物業管理效率，開發社區App提供即時性的資訊佈達、住戶服務。

永福地產專案經理林漢炘表示，「洲際W」規劃的這些公共設施過去都只有豪宅建案才能享有，但大基地的首購宅有足夠的坪數去規劃設計這些奢華公設，更是受到年輕族群的喜愛與肯定。

(中國時報)

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