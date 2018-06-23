以自然為師 張景堯談「築跡」

2018年06月23日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

曾獲頒「中華民國傑出建築師獎」的建築師張景堯，日前受邀演講時，以「築跡-貼緊生命的建築之路」，暢談個人從業心得。

張景堯曾在美國工作近13年，2000年的冬天選擇回台開業，原先將事務所設於台南，後轉移至台中，他陸續出版「築跡」、「築跡2」等書，保留了事務所作品記錄，亦可觀察建築人的變化。

他在「築跡」一書中提到，建築人的成長若以十年為一周期來看的話，在美的工作是做建築的第一個十年。第二個十年則是以台南為核心的住宅設計，「築跡2」則記錄事務所移到台中後，2011年到2015年完工的案子。

張景堯的第二個十年的作品中，除兩個學校項目外，其餘幾乎都是住宅，住宅仍是主力。

邁入第三個十年，業主與委託項目都比前十年更為多元與多變，設計理念強調以居住環境為主體的人文關懷，要「留一個房間給大自然」。

張景堯認為，每蓋一棟房子，就是對土地的一次干擾與破壞。「如何將這個破壞轉變成對土地的承諾，一直是我們事務所的建築核心理念。」

在演講當中，他將主軸圍繞在三項建築基本理念及三個原點，理念分別為簡單而不單調，豐富而不複雜、以自然為師、蓋出來才算數。

為了打造一個好的建築，張景堯指出，應該回歸三個原點去思考，即土地、生活和型式(原型)，而貫穿這三個原點的動力則是對大自然的深沉體會。

臺中市建築經營協會理事長陳武華也指出，張景堯建築師在美執業時，與許多國際團隊合作，回台之後除了主持建築師事務所外，先後任教於逢甲大學、朝陽科大、成功大學、中原大學、東海大學等校。

他關心建築與環境的議題，投入心力出版作品集，希望能藉此與大眾產生對話與交流，是位極具使命感的建築師。

(中國時報)