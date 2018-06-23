校狗愛唱歌 國歌也難不倒

花蓮縣古風國小的校狗「小黃」個性溫馴，就連升旗典禮也準時出現，還會仰頭唱國歌，深受小朋友喜愛。（校方提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉古風國小風雲校狗「小黃」，有人群、有音樂的地方就會看到牠的身影，身為校園一份子，連學校升旗典禮他也準時出現，聽著節奏跟著學生仰頭「凹嗚」唱國歌。

小黃跟著學生唱國歌的影片被校方貼在校園粉絲專頁上，2天內就有多達600多次分享，小黃眯眼、仰頭陶醉的模樣，還因為太過投入且歌聲有點破音，讓不少網友留言直呼「太可愛！」、「愛國的校狗」，校方也在回留言解釋，這是表現比較不好的一次。

飆歌影片2天600次分享

校方說，小黃去年10月來到學校，原本是一隻流浪犬，個性溫馴又友善，非常親近小朋友，只要集合時間像是升旗典禮或放學時間，牠就會主動待在旁邊，因為沒有攻擊性也不吵不鬧，學校沒有趕走牠，老師和學生漸漸習慣牠的存在，成了校園第一隻校狗。

取布農族名 守護校園

原本到處流浪的小黃，常是餓著肚子，學校替代役男開始為小黃募集飼料，因為深受小朋友、老師喜愛，家長也會主動提供飼料給學校，平日由替代役協助餵養，假日則有小朋友和社區家長照顧，原本孤單的小黃，現在多了44名學生好朋友。

「凹嗚～凹嗚～」小黃跟著音樂唱歌的技能是老師偶然發現的，升級典禮、合唱團練唱時間，甚至是音樂課，小黃的耳朵比鼻子靈敏，會尋找有音樂的地方，老師說，要找小黃就先放段音樂，牠就會出現了。

最近校方正準備幫小黃取個布農族名字，由家長提供意見，老師說，布農族願意幫狗狗取名字，代表已經把狗狗當作一家人，希望小黃能帶著新的名字繼續守護校園。

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(中國時報)

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