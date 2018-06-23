結緣毛寶貝 他變動物志工

郭得吉認養「愛溉」後，到動物之家當志工。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

3點59分，一切從這開始！愛心志工郭得吉3年前在板橋動物之家開放時間倒數前1分鐘，認養動物之家遭人棄養的小不點，並取名「愛溉」，因為愛溉，他來到板橋動物之家當志工，希望讓更多動物之家的毛寶貝，早日找到屬於牠們的歸屬。

最後1分鐘 才決定領回

郭得吉本身是工程師，2015年初來到板橋動物之家，在幼犬區見到毛色有別於其它毛寶貝的愛溉，一靠近就閃躲、抱到互動區卻又狗來瘋，但回籠時，瑟縮模樣又惹人憐愛。

郭得吉笑著說，別人是趕下午3點半，他則是3點59分，在動物之家要打烊之際，經急迫的禱告後，才決心認養牠，取名為「愛溉」，從那刻起，不是他改變了牠的世界，而是牠豐富了他的人生。

郭家有愛溉、愛灌、愛奶三隻「浪浪」，號稱郭家三傻，愛溉爸認養了愛溉後，接連認養二傻愛灌和腳掌畸形的三傻愛奶，組織三傻家庭。

接連認養 組成三傻家庭

郭得吉說，認養三傻後深感每個毛寶貝都應該有自己的家，便到動物之家當志工，除每周到動物之家服務遛狗、陪伴不願出籠散步的毛寶貝，更希望以自己微薄之力，結合來自各方的志工，幫助毛寶貝們能盡快社會化，增加被認養的機會。

郭得吉說，最近碰到動物之家工程施工，他以自己的專業知識，解決一些工程上的疑慮，慶幸自己又多幫毛寶貝做了些事。

農業局長李玟表示，新北市一直以來推廣「以認養代替購買」，希望幫每個動物之家內的毛寶貝找尋下一站幸福，如同郭得吉的信念，用愛灌溉，讓每個毛寶貝都能幸福的活出生命價值。

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(中國時報)

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