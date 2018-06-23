議員養鸚鵡 首句要教喊凍蒜

鸚鵡「少爺」是「綠皮藍骨」，議員笑說要教喊「凍蒜」。（蔡依珍攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導
劉鍊強飼養這隻白鷳約5年，每天都會陪他到田裡工作。（邱立雅攝）

國民黨桃園市議員黃婉如近期養了1隻鸚鵡「少爺」，一度因為全身翠綠色讓身為藍營忠貞黨員的她卻步，直到看到「少爺」展翅露出藍色羽翼，發現是「綠皮藍骨」，二話不說直接買下，才2個月大的「少爺」會說「嗨」等單字，年底要挑戰議員9連霸的黃婉如笑說要教牠喊「凍蒜」。

綠皮藍骨 毛色特殊

高齡82歲的劉鍊強則養了一隻白鷳，5年來，這隻白鷳就住在菜園附近，每天清晨一早，劉鍊強準備到菜園勞動，只要輕輕的吹口哨，白鷳就會叮叮咚咚地跑來與主人相會。這隻外表看似有氣質的白鷳十分凶悍，鬥死了好幾隻主人養的雉雞，還會對著陌生人虎視眈眈，似是警告陌生人別亂來，牠要好好保護主人。

巡邏菜園 盡忠職守

黃婉如說，「少爺」非常華麗漂亮，綠身、藍翅、紅翼、橘尾，五彩繽紛的羽毛，彷彿集各黨派於一身，也象徵她不分黨派、服務選民的精神，不過也坦言一開始看到少爺翠綠色占多數的羽毛，讓她覺得「怪怪的」、有些猶豫，沒想到少爺展翅露出深藍色、發亮的羽翼，就像曖曖內含光，讓她一眼就愛上，直呼：「就是要藍骨！」

劉鍊強笑說，5年前弟弟在菜園撿到這隻白鷳，送來給他飼養，因沒經驗，讓牠跟雉雞們一塊相處，沒想到居然把公雉雞全都鬥死了，讓劉鍊強為之氣結，之前本來想放生牠，但怎麼也趕不走，只好繼續放牠在菜園巡邏。

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