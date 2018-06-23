貝多芬鸚鵡 教室最佳公關

2018年06月23日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「貝多芬是最佳公關！」賦格音樂教室飼養的澳洲彩虹吸蜜鸚鵡是鎮店之鳥，老闆是教吉他的賴老師，他說，「貝多芬」一路陪伴著學員及他的一雙子女習樂，在音樂教室薰陶多年，也培養出獨特的音樂功力，只要有人現場彈奏鋼琴，牠最愛飛到鍵盤上有模有樣地唱和，知名度比老闆還高。

知名度比老闆還高

賴老師在公益路開設音樂教室10多年，前後養了20多隻鸚鵡，目前只有澳洲彩虹吸蜜鸚鵡「貝多芬」一鳥獨秀，大鳥籠平日就放置在教室門口，「啾！啾！」牠活潑地跟往來大小朋友打招呼，深受喜愛。

賴老師說，多年來至少有10名學員是以「貝多芬」為話題進門探詢，經深聊引發興趣而報名學音樂，根本就是音樂教室的最佳公關。「貝多芬」一路陪伴音樂教室學員及他的兒子賴駿羿、女兒賴楷淅習樂。

自學獨特音樂功力

「貝多芬」語文及音樂能力都很棒，在音樂教室站台長達7、8年薰陶下，儼然也自學獨特的音樂功力。賴駿羿示，過去曾養過擅長唱歌的金絲雀，金絲雀比較不擅與人互動，「貝多芬」一聽到有音樂曲調，就會興奮地跟隨著「唱歌」。

賴楷淅說，「貝多芬」有時還會學狗叫，聽到電話、門鈴響，就搶著學人「喂！」、「喂！」地應答，最愛吃蜂蜜，最愛講「蜂蜜」，聽到人喊著「親一個」，就會湊到嘴邊，跟人玩親親；遇到往來路人不理會，牠就裝死，有熱心民眾提醒說「鳥好像死掉了」，「貝多芬」又立刻頑皮地亂跳，令人好氣又好笑。

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(中國時報)