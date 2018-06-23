貝多芬鸚鵡 教室最佳公關

「貝多芬」陪伴賴楷淅（左）、賴駿羿（右）習樂多年。（陳淑芬攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

「貝多芬是最佳公關！」賦格音樂教室飼養的澳洲彩虹吸蜜鸚鵡是鎮店之鳥，老闆是教吉他的賴老師，他說，「貝多芬」一路陪伴著學員及他的一雙子女習樂，在音樂教室薰陶多年，也培養出獨特的音樂功力，只要有人現場彈奏鋼琴，牠最愛飛到鍵盤上有模有樣地唱和，知名度比老闆還高。

知名度比老闆還高

賴老師在公益路開設音樂教室10多年，前後養了20多隻鸚鵡，目前只有澳洲彩虹吸蜜鸚鵡「貝多芬」一鳥獨秀，大鳥籠平日就放置在教室門口，「啾！啾！」牠活潑地跟往來大小朋友打招呼，深受喜愛。

賴老師說，多年來至少有10名學員是以「貝多芬」為話題進門探詢，經深聊引發興趣而報名學音樂，根本就是音樂教室的最佳公關。「貝多芬」一路陪伴音樂教室學員及他的兒子賴駿羿、女兒賴楷淅習樂。

自學獨特音樂功力

「貝多芬」語文及音樂能力都很棒，在音樂教室站台長達7、8年薰陶下，儼然也自學獨特的音樂功力。賴駿羿示，過去曾養過擅長唱歌的金絲雀，金絲雀比較不擅與人互動，「貝多芬」一聽到有音樂曲調，就會興奮地跟隨著「唱歌」。

賴楷淅說，「貝多芬」有時還會學狗叫，聽到電話、門鈴響，就搶著學人「喂！」、「喂！」地應答，最愛吃蜂蜜，最愛講「蜂蜜」，聽到人喊著「親一個」，就會湊到嘴邊，跟人玩親親；遇到往來路人不理會，牠就裝死，有熱心民眾提醒說「鳥好像死掉了」，「貝多芬」又立刻頑皮地亂跳，令人好氣又好笑。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

議員養鸚鵡 首句要教喊凍蒜 從怕貓到愛貓 一口氣養6隻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。