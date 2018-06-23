從怕貓到愛貓 一口氣養6隻

2018年06月23日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

有些人天生怕貓狗，愛上貓狗似乎不可能；不過，就像《傲慢與偏見》的伊莉莎白與達西先生，當有機會和時間相處，誤解就可能化解，恐懼也會變成喜愛，劉素蘭和她家的6隻貓就是如此。

喵喵窩心 溫馨滿點

劉素蘭原本很怕貓，但兒子想養貓，母子折衷餵養後院的2隻浪浪；貓夫妻又生了5隻小貓，劉素蘭看到小貓無助的模樣，恐懼感融化消失，自己留2隻、2隻送給朋友、剩下1隻在後院繼續長大。

家裡的第3隻貓是1隻罹患腎結石而被放棄的美國短毛貓與金吉拉混種，從寵物店帶回；第4隻是胞兄照顧不了的英國短毛貓；第5隻是浪浪、第6隻是從獸醫院領養的加菲貓。

貓有排他性，當有新貓住進家裡，劉素蘭會先進行隔離，熟悉後才放在一起，每天留一段時間團聚，變成一家人。

劉素蘭每天幫貓梳毛2次，一定和牠們說話，從恐貓變成寵貓，她覺得其實貓很療癒、很窩心，聽得懂人在說什麼，例如兒子禁止貓出門，牠們踏到門口就回頭；她告訴貓兒們不可以抓沙發，家裡的沙發迄今仍是完好的。

床位都讓給牠們睡

劉素蘭說，貓不太需要照顧，只要幫牠們梳毛，每一隻都能很漂亮；環境乾淨對人與貓都好，她每天吸地與擦地，現在二樓住3隻、三樓住3隻，家裡就像貓的聯合國，老公也愛屋及烏，床位讓給貓，兒子也開玩笑說：「地位不如貓了！」

當劉素蘭的貓非常幸運，17公斤一包的飼料要價4000元她覺得不算頂好、全天開冷氣維持恆溫、每一隻貓過生日都買蛋糕慶祝。6隻貓也很懂得感恩回饋，白天盡情歡樂，不隨地大小便，晚上8點固定上床睡覺。

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(中國時報)